Испания

Каталонский клуб продолжает глобальную чистку состава.

Согласно сообщению от испанского ресурса Sport.es, каталонская Барселона определилась с очередным кандидатом "на выход" в рамках своей "летней чистки" состава, к которой было вынужден прибегнуть руководством команды на фоне серьезных финансовых проблем.

Этим футболистом стал нападающий Мартин Брайтвейт, который присоединился к "блаугранас" за 18 млн евро из Леганеса в экстренном порядке зимой 2020-го года, дабы компенсировать проблемы в атакующей линии.

На датского футболиста уже успели положить глаз несколько клубов — преимущественно, из Англии: Вест Хэм, Норвич и Брайтон — однако желание каталонского клуба заработать на его продаже хотя бы 15 млн евро может уменьшить данный интерес.

30-летний игрок провел все шесть поединков своей национальной сборной на минувшем чемпионате Европы-2020, забив при этом один гол. В клубном же сезоне его результативность оставляла желать лучшего — семь голов и четыре голевых передачи.

Подтолкнуть самого Брайтвейта к уходу из Барселоны могут трансферы клуба в это межсезонье — за место в стартовом составе ему предстоит теперь бороться с Серхио Агуэро и Мемфисом Депаем.