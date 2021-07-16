Испания

Джошуа Барнетт высказался о вероятности громкого обмена между Барселоной и Атлетико.

В летнее трансферное окно футбольная общественность может лицезреть громкий обмен футболистами между каталонской Барселоной и мадридским Атлетико.

Так, нападающий Антуан Гризманн может вернуться в стан "матрасников", тогда как полузащитник Сауль Ньигес — продолжить свою карьеру на Камп Ноу.

Агент испанского хавбека Джошуа Барнетт прокомментировал вероятность данной сделки для AS: "Сауль сделает так, как будет лучше для Сауля".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между Атлетико и Барселоной касательно данного обмена по-прежнему продолжаются. Жоау Фелиш в сделке не участвует.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл за Барселону в 51 матче, в которых забил 20 голов и отдал 12 ассистов. Сауль, в свою очередь, провел за Атлетико 41 поединок, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.