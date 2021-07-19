Испания

Форвард остался верен своему нынешнему клубу.

34-летний испанский нападающий Сельты Нолито на закате своей карьеры был близок к тому, чтобы завершить выступления в родном для себя регионе Андалусия, однако не захотаел покидать команду из Виго, в результате чего ответил отказом на предложение Гранады.

Тем самым, опытный исполнитель фактически лишил "кельтов" возможности заработать хоть какую-то сумму отступных на его потенциальном трансфере, так как уже в конце следующего сезона контракт Нолито подойдет ко своему завершению, после чего он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне испанец был неизменной частью построения Эдуарда Коудета, однако трансфер Франко Серви в текущее межсезонье способен пошатнуть его позиции в основном составе Сельты.

На счету Нолито за прошлый футбольный год накопилось 37 матчей, в которых ему удалось забить девять голов и отдать шесть результативных передач.

Стоит отметить, что следующий товарищеский матч в рамках подготовки к сезону у Сельты пройдет против команды из родного города форварда — Атлетико Санлукеньо.