Испания

Маурицио Сарри взял игрока на перспективу.

Согласно информации ресурса Transfer News Central, римскому Лацио удалось достичь договоренности с испанской Мальоркой относительно трансфера атакующего полузащитника Лука Ромеро.

Примечательно, что данный 16-летний исполнитель родился в Мексике, однако имеет аргентинское и испанские гражданства.

В его профессиональной карьере на "взрослом" уровне, на данный момент, было всего 10 поединков (234 минуты), за время которых он сумел отличиться одним забитым мячом.

Отметим, что его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1 млн евро, однако "орлам" удалось выкупить его контракт за 200 тыс. евро.