Испания

Президент Барселоны подтвердил размещение форварда на трансферном рынке.

Сорвавшийся обмен Гризманн – Сауль между каталонской Барселоной и мадридским Атлетико соответственно не позволил "блаугранас" выполнить свою главную задачу на текущее трансферное окно — разгрузить расходную часть клубного бюджета по статье заработных выплат для футболистов.

Однако, несмотря на неудачу, Барселона все еще не скрывает намерений таки расстаться с высокооплачиваемым французским футболистом до окончания трансферного периода, что только подтверждают слова президента клуба Жоана Лапорты в одном из последних его интервью.

"Гризманн — игрок, который очень привлекателен на трансферном рынке, а у нас есть желание настроить финансовый баланс в клубе. У нас нет проблем с Антуаном на личностном уровне, его все любят.

Однако, рынок — достаточно подвижная материя, поэтому мы остаемся открытыми для любых предложений. Барселона нынче переживает достаточно деликатный момент, когда нам приходится контактировать с каждым футболистом относительно не самых приятных вопросов уменьшения заработных плат.

При этом, мы стараемся подобрать лучший вариант для каждого из игроков, создавая минимально возможный период снижения выплат. Наша задача — не навредить уровню конкуренции команды, но при этом наладить финансовое благополучие", — подытожил функционер.

Напомним, что Барселона приобрела Гризманна двумя годами ранее за сумму порядка 120 млн евро, поэтому рассчитывает получить от возможной его продажи не менее 80 млн евро компенсации.