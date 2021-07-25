Испания

Форвард поделился эмоциями от первых игровых минут за каталонский клуб.

Каталонская Барселона сопроводила подготовительный процесс ко старту нового сезона товарищеским поединком против Жироны, который стал для нее уже вторым в это летнее межсезонье.

Рональд Куман в полной мере пользовался возможностями ротации по ходу данного матча, поэтому определенный объем игрового времени получил новичок его команды образца текущего трансферного окна — нападающий Мемфис Депай, который перешел в клуб на правах свободного агента, до этого выступав за французский Лион.

Нидерландский футболист вышел на поле под занавес первого тайма, а уже в самом конце игры успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, забив таким образом свой первый гол в составе Барселоны. его команда в итоге победила со счетом 3:1: на гол Жерара Пике с пенальти и точный удар Рея Манажа ответил очередным одиннадцатиметровым Самюэль Саис) По завершении поединка Мемфис поделился эмоциями от данного события:

"Было достаточно тяжелой войти в игровой ритм, в особенности — в первые минуты моего пребывания на поле, но мне все равно понравилось то, как мне удалось сыграть. Партнеры по команде мне очень сильно помогли в привыкании к темпу игры Барселоны.

Я сильно воодушевлен своим шансом сыграть и забитым мячом в конце матча. Играть в футболке Барселоны — потрясающе ", — подытожил футболист.

Напомним, что следующий товарищеский матч каталонской Барселоны состоится 31 июля. Соперник — немецкий Штутгарт.