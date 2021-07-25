Украинский голкипер сыграет против шотландского клуба.
Андрей Лунин, Getty Images
25 июля 2021, 19:15
Рейнджерс проведет товарищеский поединок с мадридским Реалом в рамках подготовки к новому сезону.
Тренерский штаб Карло Анчелотти определился со стартовым составом на данное противостояние.
Так, место в рамке ворот Реала займет украинский голкипер Андрей Лунин под 13-м номером.
Напомним, контрольный матч между Рейнджерс и Реалом Мадрид состоится сегодня, 25 июля. Начало встречи — в 20:00.
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