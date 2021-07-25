Испания

Украинский голкипер сыграет против шотландского клуба.

Рейнджерс проведет товарищеский поединок с мадридским Реалом в рамках подготовки к новому сезону.

Тренерский штаб Карло Анчелотти определился со стартовым составом на данное противостояние.

Так, место в рамке ворот Реала займет украинский голкипер Андрей Лунин под 13-м номером.

Напомним, контрольный матч между Рейнджерс и Реалом Мадрид состоится сегодня, 25 июля. Начало встречи — в 20:00.

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