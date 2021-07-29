Испания

У футболиста есть персональная торговая марка, связанная с уже занятым его партнером по клубу номером.

В эпоху работы Зинедина Зидана во главе мадридского Реала у нападающего Гарета Бэйла фактически не было возможности пробиться в основной состав, поэтому он был отправлен в прошлом сезоне в аренду в лондонский Тоттенхэм, а возвращению столкнулся с достаточно необычной проблемой.

Дело в том, что еще со времен поздних выступлений за "шпор" в его первой каденции в клубе, футболист носил на спине 11-й номер, который взял на первых порах и в мадридском Реале.

Чуть позднее, валлиец даже зарегистрировал собственную торговую марку, в основу логотипа для которой легла комбинация из двух цифр "1", которые вместе образовывали сердце — под стать фирменному празднованию Гарета.

Однако, за время его отсутствия в Реале, ситуация поменялась, и новым 11-м номером в команде стал испанский нападающий Марко Асенсио.

Примечательно, что после ухода из клуба Рафаэля Варана, выступавшего с цифрой "5" на спине, у "сливочных" остается лишь одна свободная опция для выбора из перечня с первого по 25-й номера, которые по традиции рекомендуются для игроков основной команды.

Дополнительной опцией для Бэйла также является возможность унаследовать 14-й номер, если Каземиро решит повторить свой выбор образца выступлений за сборную Бразилии.

Несмотря на то, что Гарет до сих пор не может определиться с конечным выбором, Карло Анчелотти продолжает открыто заявлять, что "намерен "реанимировать" карьеру футболиста в предстоящем футбольном году".

Ситуация с данной неопределенностью обязана разрешиться до 8 августа, когда у Реала запланирован контрольный поединок против итальянского Милана, а также на этот день назначена конечная дата подачи заявок на новый сезон испанской Ла лиги.

Отметим также, что персональный бренд Бэйла приносит ему пассивный доход в размере 3 млн евро в год.