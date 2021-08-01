Испания

Наставник каталонского клуба лестно высказался о своем подопечном.

Каталонская Барселона накануне одержала уверенную победу в третьем из трех сыгранных на данный момент поединке на предсезонных сборов. Под горячую руку "блаугранас" попал немецкий Штутгарт, в воротах которого побывали сразу три безответных мяча (3:0), оказавшиеся на счету у Мемфиса Депая, Юсуфа Демира и Рики Пуча.

Именно вокруг фигуры нидерландского новичка команды образца текущего межсезонья главный тренер Барселоны Рональд Куман и построил свое общение с журналистами во время послематчевой пресс-конференции.

"Люди знают о Мемфисе благодаря его выступлениям в Манчестер Юнайтед и Лионе, в то время как я знаком с его талантом несколько больше окружающих. Сегодня он показал, что может играть роль первой скрипки в атаке благодаря качественно работе с мячом и правильному выбору позиции.

Своей игрой и текущим физическим тонусом он уже выводит Барселону на новый уровень, позволяя ей пробовать на поле много новых тактик. В паре с Антуаном Гризманном, Депай был очень хорош. Они вместе сделали эту игру.

Кроме того, у нас еще есть Серхио Агуэро и, я надеюсь на это, Лионель Месси, поэтому я смело могу сказать, что качество нашей передней линии лично у меня вопросов не вызывает.

Я действительно остался очень доволен игрой против Штутгарта, поскольку считаю, что нам удалось обыграть коллектив, значительно превосходящий нас в игровом тонусе, потому что они стартовали предсезонку раньше, чем мы.

Считаю, что мы качественно работали на мяче, забили два прекрасных гола в первом тайме, а после перерыва уверенно контролировали игру, и имели шансы забить еще больше голов. Игроки получили необходимое им время на поле, а я остался доволен их уровнем самоотдачи", — подытожил нидерландский специалист.

В следующем контрольном поединке каталонская Барселона сразится с австрийским Зальцбургом. Матч состоится 4 августа, начало в 20:00 по киевскому времени.