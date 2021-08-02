Испания

Полузащитник Барселоны рассказал о планах его команды на грядущий сезон.

Уже близится момент старта нового сезона испанской Ла Лиги, в котором каталонской Барселоне придется наверстывать упущенное за период турбулентности, растянувшийся уже на несколько лет.

Стоит ответить, что настрой у "блаугранас" достаточно боевой, несмотря на всем известные финансовые проблемы, о чем также упомянул в своем интервью испанской прессе полузащитник команды Рональда Кумана Френки де Йонг.

"После возвращения к полноценной работе на тренировках, чувствую себя достаточно хорошо. Мы продолжаем готовиться ко старту Ла Лиги, и я считаю, что команда прогрессирует день ото дня.

Мне сложно дать оценку тому, насколько я изменился с момента прихода в коллектив двумя годами ранее. Думаю, что я достаточно вырос и как игрок, и как человек, но не намерен на этом останавливаться. Я все еще продолжаю делать те же самые вещи, над которыми работал еще до перехода в Барселону, поэтому особой разницы в своем состоянии так и не заметил.

На меня никак не влияют показатели моей трансферной стоимости или оценки со стороны. Важно лишь то, что я показываю на поле. Если все идет своим чередом, значит, все хорошо.

Думаю, что перед стартом нового сезона Барселона достаточно качественно усилила свой состав, чтобы теперь можно было считать нас претендентами на большее количество трофеев. Также, это будет второй год Рональда Кумана в клубе, поэтому мы уже успели проникнуться его идеями в полной мере.

Сейчас в коллективе царит очень приятная атмосфера, много молодых талантов на подходе из академии. Конкуренция достаточно высокая, поэтому каждый будет отдавать максимум своих сил ради места в стартовом составе. Соответственно, команда будет бороться за наивысшие результаты", — подытожил нидерландский футболист.

Напомним, что в рамках подготовки к новому сезону каталонской Барселоне еще предстоит провести товарищеские матчи против австрийского Зальцбурга и туринского Ювентуса.