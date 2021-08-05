Испания

Новый комплект "сливочных" выполнен в синем цвете.

Реал Мадрид на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в котором команда будет выступать в гостевых матчах нового сезона-2021/22.

Выездная форма от спортивного бренда Adidas выполнена в синем цвете с узором, который напоминает уличные настенные граффити.



Фото гостевой формы Реала на сезон-2021/22:

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