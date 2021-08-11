Испания

Время подачи заявки на сезон приближается, однако зарплатная ведомость каталонцев меньше не становится.

Во время предыдущей пресс-конференции президента каталонской Барселоны Жоана Лапорты прозвучала информация о том, что даже уход Лионеля Месси из клуба не способен вывести показатели общей зарплатной ведомости внутри коллектива на отметку в 100% доходов "блаугранас".

В контексте приближающегося момента подачи заявки для старта нового сезона испанской Ла Лиги, данное известие приобретает крайне тревожный характер, так как будет означать для "сине-гранатовых" лишь одно — ни один из летних новичков команды Рональда Кумана, кроме Юсуфа Демира из молодежного состава, и так стоящего на балансе клуба, не сможет принять участие в матчах за Барселону до того момента, как ситуация не будет отрегулирована.

И если в контексте травмы Куна Агуэро данная новость не выглядит столь критично, то положение в клубе Мемфиса Депая, Эмерсона и Эрика Гарсии вызывает достаточно серьезные вопросы.

Как сообщает испанская пресса, Барселона сейчас бросила все доступные ресурсы на ведение переговоров с другими клубами, которые хотели бы заполучить в свой состав таких футболистов как Самуэль Умтити, Миралем Пьянич и Коутиньо.

Даже несмотря на потенциальный успех при расставании с вышеназванными исполнителями, не исключено, что еще нескольким игрокам каталонцев придется понизить свою заработную плату.