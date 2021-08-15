Испания

Football.ua представляет анонс матча испанской Ла Лиги-2021/22.

Первым матчем в воскресной программе стартового тура испанской Ла Лиги станет противостояние Сельты из Виго и мадридского Атлетико.

Сельта — Атлетико

Воскресенье, 15 августа, 18:30. Балаидос, Виго. Главный арбитр — Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Андалусия, Испания). Прямая трансляция на сервисе Футбол 1.

Прошлый сезон для подопечных Эдуардо Коудета получился достаточно успешным. "Кельты" сумели финишировать на фактически в два раза более близкой позиции к вершине турнирной таблицы (восьмое место), чем двумя годами ранее (17-е), пусть не попали в итоге ни в один из еврокубковых турниров. Это был действительно большое достижение для крайне нестабильного коллектива, поэтому аргентинского специалиста чуть ли не носили на руках от матча к матчу в концовке сезона.

Однако, в новый футбольный год Сельта заходит со все теми же высокими амбициями, и при этом будет еще и неплохо обновлена в кадровом плане. Редкий случай, когда испанский коллектив по ходу текущего трансферного окна сумел закупиться в фактически каждую свою линию, что только подчеркивает системность подхода Коудета, за что его и ценят в Испании.

Поможет ли это в противостоянии с действующими чемпионами страны? Никто не знает ответа на этот вопрос, и точно не узнает, пока сам матч не будет сыгран. Диего Симеоне и его банда вернули себе заветный трофей, успев изрядно подразнить им своих именитых конкурентов с помощью собственных осечек в конце сезона. Однако, аргентинский наставник еще в середине сезона обозначил цель, а команда в итоге к ней благополучно пришла — идеальная синергия.

Атлетико на трансферном рынке не был сильно заметен, но однажды все-таки выстрелил по-крупному. Родриго Де Пауль, экс-полузащитник итальянского Удинезе и соотечественник Симеоне, теперь будет цементировать центр поля "матрасников", а проблемные Торрейра и Мусса Дембеле наконец-то завершили свои аренды. Получается, что главный тренер Атлетико сбросил ненужный баланс, укрепил конструкцию, а, значит, может брать новую высоту. Так получается?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Диего Симеоне. Так, на победу Атлетико предлагается коэффициент 2,07, тогда как потенциальный успех Сельты оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Не сыграют: … — Фелиш, Ариас, Фелипе, Эррера.