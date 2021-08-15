Испания

Подопечные Диего Симеоне набрали три очка в непростом матче.

Атлетико в рамках поединка первого тура чемпионата Испании отправился в гости к Сельте и добился непростой победы.

"Матрасники" открыли счет в матче усилиями Корреа в середине первой половины игры, но Аспас восстановил паритет на исходе часа игрового времени.

Тем не менее, Корреа очень быстро вновь вывел свою команду вперед, установив итоговый счет.

Сельта — Атлетико 1:2

Голы: Аспас, 59 (пенальти) — Корреа, 23, 64

Сельта: Дитуро — Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89) — Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62) — Аспас, Санти Мина.

Атлетико: Облак — Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65) — Карраско, Корреа (Суарес, 65).

Предупреждения: Суарес, Солари, Фонтан, Аспас — Лемар, Льоренте, Кондогбия, Карраско, Хименес

Удаления: Мальо, 90+6 — Эрмосо, 90+5