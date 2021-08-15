Испания

"Сине-гранатовые" вели с крупным счетом, но едва не упустили победу в конце встречи.

В стартовом туре чемпионата Испании Барселона на Камп Ноу принимала Реал Сосьедад.

Для каталонцев этот поединок имел особое значение, и не только потому, что это начало сезона. "Сине-гранатовые" проводили свой первый матч без Лионеля Месси, который покинул клуб и присоединился к ПСЖ.

Подопечные Рональда Кумана ставили перед собой задачу показать, что способны побеждать и без именитого аргентинца, и ринулись достигать свою цель уже с первых секунд — практически сразу после стартового свистка мог забить Брайтвейт, но Ремиро справился.

Каталонцы активно наседали на штрафную соперника, практически не давая гостям даже владеть мячом, и создавали неплохие моменты. Шикарная возможность была у Гризманна, но его удар в девятку потащил голкипер.

Первая атака басков произошла лишь на 16-й минуте, но безуспешная. А через несколько мгновений каталонцы открыли счет — Депай великолепно исполнил штрафной, который замкнул Пике — 1:0.

Барселона воодушевилась и еще сильнее стала прессинговать соперника, создавая все больше и больше моментов, но мяч никак не хотел лететь в сетку вплоть до компенсированного времени.

Перед самым свистком на перерыв Дей Йонг навесил в штрафную, где был Брайтвейт — Мартин забил ударом под перекладину, удвоив преимущество хозяев поля.

Во время перерыва главный тренер гостей внес небольшие коррективы в надежде переломить ход игры, вот только Барселона начала второй тайм с забитого мяча. Впрочем, его отменили из-а офсайда, но спустя некоторое время после этого каталонцы все же забили чистый мяч.

На 59-й минуте опасно пробивал Альба с острого угла, но Ремиро отбил мяч. Первым на добивании оказался Брайтвейт, и он спокойно переправил мяч в пустой угол ворот, оформив дубль.

После этого подопечные Кумана создали еще несколько моментов, но никак не могли забить еще. И тут Реал Сосьедад в последние 10 минут основного времени включился в игру, повергнув Барселону в шок.

На 82-й минуте Лобете поразил ворота Нето, а через три минуты после этого отличился Оярсабаль. Ситуация для хозяев серьезно осложнилась — они имели достаточно крупное преимущество в счете, которое вмиг растворилось.

Баски пытались забить еще и были к этому близки, но все же мяч так и не залетел в сетку. Зато Барселона смогла вновь поразить ворота соперника — на 90+1-й минуте Серхи Роберто забил после ассиста от Брайтвейта.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Барселоны со счетом 4:2. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Атлетику из Бильбао, а Реал Сосьедад примет на своем поле новичка Ла Лиги — Райо Вальекано.

Голы: Пике, 19, Брайтвейт, 45+3, 59, Роберто, 90+1 – Лобете, 82, Оярсабаль, 85.

Барселона: Нето – Дест (Эмерсон, 71), Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба – Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Нико, 83), Педри – Гризманн, Депай (Ленгле, 90), Брайтвейт.

Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа (Горосабель, 67), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос – Порту (Лобете, 67), Субименди, Мерино, Янузай (Барренечеа, 46) – Силва (Баутиста, 46), Оярсабаль.

Предупреждения: Бускетс (57), Нико (84) – Субименди (37), Элустондо (62), Муньос (62), Ле Норман (78).