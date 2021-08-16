Бельгийский голкипер продолжит защищать цвета "сливочных".
Тибо Куртуа, Getty Images
16 августа 2021, 14:53
Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с ключевым вратарем команды Тибо Куртуа.
29-летний бельгиец подписал со "сливочными" новый контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.
Финансовые детали сделки между клубом и бельгийским голкипером не уточняются.
В прошлом сезоне Тибо Куртуа провел за Реал 51 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и 21 матча провел "на ноль".
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