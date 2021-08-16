Вильярреал в рамках матча первого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Гранаду и сыграл вничью.

Команды так и не смогли отметиться забитыми голами за девяносто минут игрового времени.

Вильярреал — Гранада 0:0

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72) — Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78) — Жерар Морено, Диа.

Гранада: Эскандель — Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева — Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80) — Суарес (Бакка, 46).

Предупреждения: Фойт, Морено, Капу, Пенья — Санчес

Удаление: Фойт, 83