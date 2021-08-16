Команды завершили поединок без забитых голов.
Вильярреал - Гранда, getty images
16 августа 2021, 22:58
Вильярреал в рамках матча первого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Гранаду и сыграл вничью.
Команды так и не смогли отметиться забитыми голами за девяносто минут игрового времени.
Вильярреал — Гранада 0:0
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72) — Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78) — Жерар Морено, Диа.
Гранада: Эскандель — Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева — Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80) — Суарес (Бакка, 46).
Предупреждения: Фойт, Морено, Капу, Пенья — Санчес
Удаление: Фойт, 83