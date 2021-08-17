Атлетик в рамках поединка первого тура чемпионата Испании гостил у Эльче и не смог добиться победы.

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга за девяносто минут игрового времени и поделили очки.

Эльче — Атлетик 0:0

Эльче: Касилья — Бигас, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Мохика — Хосан (Паласиос, 82), Марконе, Фидель, Гути (Моренте, 82) — Милья (Каррильо, 71), Бойе.

Атлетик: Агирресабала — Де Маркос (Лекуэ, 53), Мартинес, Вивиан, Баленсиага — Дани Гарсия (Весга, 76), Венседор (Саррага, 82), Сансет (Вильялибре, 75), Беренгер — Вильямс, Муниаин (Уильямс, 82).

Предупреждения: Верду, Гути — Де Маркос, Гарсия