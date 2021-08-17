Испания

Football.ua подводит итоги стартового тура нового сезона Ла Лиги.

Новый сезон в чемпионате Испании официально стартовал. В первом туре громких сенсаций не произошло, но нам все равно есть о чем поговорить.

Результаты тура

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 1 ТУР

Хосе Бордалас переиграл свой бывший клуб в тяжелейшем матче

Вы наверняка хорошо запомнили самобытный Хетафе Хосе "Пепе" Бордаласа, практически никогда не демонстрировавшего яркий и привлекательный глазу футбол, но всегда бравшего свое в упорной борьбе с использованием интенсивного прессинга. Примерно в похожем стиле, скорее всего, будет играть и Валенсия под руководством этого наставника. Правда, увидеть в действии обновленных "летучих мышей" мы смогли лишь отчасти, так как фактически всю игру они провели в меньшинстве.

Перед обзором хода событий необходимо сделать легкое уточнение – левантийцы сумели лишь раз почувствовать вкус победы в последних десяти встречах с "городскими" до отчетного матча, причем случилась она аж в ноябре 2018 года. Тогда на Колисеуме все решило взятие ворот с пенальти в исполнении Дани Парехо, ныне вполне успешно выступающего за Вильярреал.

Кроме того, обыграть свой бывший клуб для Бордаласа было бы довольно неплохо, да и начинать свое приключение в новом коллективе всегда приятнее с победы!

Тем не менее старт встречи на Месталье едва не перечеркнул все эти прогнозы и надежды. Первые минуты определили дальнейший ход всего матча – стычки, фолы, а порой и откровенная грубость, как, собственно, в эпизоде с заслуженным удалением Уго Гильямона, в попытке сыграть в мяч вмазавшего по ноге Неманье Максимовичу. Вот так новый сезон Примеры стартовал с удаления! Вскоре пришел и первый гол.

Денис Черышев качнул защитников в синих футболках, вошел в штрафную и готовился было предпринять какие-то действия, но тут центрбек гостей Джене решил попытаться выбить мяч из-под ноги россиянина, и, как вы уже наверняка догадались, безуспешно. Более того, неумелые действия тоголезца привели к решающему пенальти, который уверенным ударом в противоположный от Давида Сории угол реализовал Карлос Солер.

Будь на месте Хетафе кое-кто помаститее и у Валенсии возникли бы большие неприятности, а так подопечные Мичела попросту не знали, что делать с добытым численным превосходством. Нет, они практически в шесть (!) раз перестреляли хозяев по ударам, но толку с этих 22 выстрелов, если лишь четыре из них долетели до цели?! Ладно, был еще опаснейший обводящий удар Мауро Арамбарри в штангу в концовке, который не считается статистикой ударом в створ, но это все равно чертовски мало при таком рисунке игры!

Кстати, о Арамбарри. Один только уругваец нанес семь ударов, что на три больше, чем вся Валенсия вместе взятая. К 62 минуте владение мячом и территорией "синими" достигло совсем уж неприличных показателей – 74% на 26%, но банда Бордаласа отбивалась, как могла, попутно успевая еще в контратаки выбегать. Сам Хосе пытался сбить темп заменами, как-то освежить игру, но даже это бы не помогло попади игроки Хетафе в практически незащищенные ворота на последних минутах. И это на тот момент они также играли вдесятером после ответного удаления Эрика Кабако. Но, сэйв просто великолепного в этот вечер Гиорги Мамардашвили, претендующего на звание лучшего вратаря тура уже сейчас с его 4 спасениями, не позволил мячу влететь в ворота, а добивание пришлось в каркас.

С первой победой у руля левантийцев, Хосе!

Карло Анчелотти и его стойкие оловянные солдатики

Реал начал сезон с впечатляющей гостевой победы над Алавесом, наверняка напугав своих конкурентов по Примере. И нет, важен не сам факт виктории над скромным коллективом Хавьера Кальехи, а то, в каком стиле она была добыта.

Папа Карло бросил в бой всех сильнейших, имеющихся под рукой на данный момент.

Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Начо, Алаба – Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88) – Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 89), Азар (Винисиус, 66)

И надо сказать, что "сливочные" провели очень качественную встречу, даже изрядно критикуемые публикой лидеры, вроде Гарета Бэйла и Эдена Азара.

Алавес, к слову, также играл весьма неплохо, даже несмотря на разгромный счет создавая Реалу определенные проблемы и здорово выбегая в разительные контратаки. Благо для Депортиво, высокое расположение фулбеков Давида Алабы и Лукаса Васкеса периодически позволяло игрокам в сине-белых футболках врываться на образовавшееся пространство. В первом тайме одна из таких атак могла привести к голу в ворота Тибо Куртуа, проведшего свой сотый матч за королевский клуб в Примере, а также на днях пролонгировавшего с ним соглашение до 2026 года, но мяч лишь немного не попал в створ, упав на сетку ворот с внешней стороны. Гости также вполне могли выходить вперед перед самым перерывом, придавив хозяев к своим воротам, но воплотить это преимущество в гол не сумели.

Тем не менее такая игра попросту не могла завершиться сухой и бездушной нулевой ничьей, так что инициативу в свои руки пришлось брать Эдену Азару. Бельгиец увенчал сильную игру в своем исполнении (92% точных передач, 2 удара, 2 успешных обводки) не менее роскошным ассистом пяткой на Карима Бензема. В очередной раз воспоем оды гению французского бомбардира, умеющего нанести убийственный укол из самого неочевидного положения. Не поленитесь и найдите хайлайты этого момента – гарантированно получите огромное удовольствие! Так вот, Карим нанес шикарный удар с разворота под самую перекладину, и это взятие ворот окончательно открыло ларец Пандоры, высвободив оттуда не смертные грехи, а изобилие красивых и ярких голов.

Алавес старался и не робел под натиском именитого оппонента, но "уничтожителям бобов" банально не хватало качества, чтобы поймать соперника на ошибке.

Реал относительно быстро удвоил перевес благодарю хирургически точному пасу от Луки Модрича. После розыгрыша углового хорватский волшебник накинул игровой снаряд идеально на ногу открывшемуся Начо, который в падении отправил его в ближний угол. Прошло каких-то шесть минут, а счет уже был разгромным. Феде Вальверде, подменявший травмированного Тони Крооса, совершил рейд по флангу, по пути обойдя защитника, будто фишку на тренировке, и после серии заблокированных ударов и рикошетов Бензема исполнил технически сложный удар, оформив дубль.

Лишь после третьего результативного выстрела Реал несколько сбавил обороты, позволив Депортиво отквитать один мяч. Да-да, именно позволил, так как откровенный "привоз" Эдера Милитао, отдавшего рискованный и необдуманный пас назад на Куртуа, вынужденного сбивать Йона Гвидетти, по-другому не назовешь. Хоселу был точен с одиннадцатиметровой отметки, впрочем, ему не привыкать клепать голы в ворота "сливочных" – это шестой гол испанца Реалу в Примере в семи встречах, больше неприятностей мадридцам принес лишь Луис Суарес, с 2016 года наколитивший 7 мячей в десяти играх против злейшего врага Барселоны.

В самой концовке команда Анчелотти забила четвертый, причем отличился появившийся на замену вместо Азара Винисиус, для которого сей удар головой после точного навеса от Давида Алабы (австрийца с первой результативной передачей в белой майке!) стал первым в рамках Ла Лиги с марта (!) этого года, когда от его ног пострадал Реал Сосьедад.

Что ж, возвращение из Интера легендарного физиотерапевта Антонио Пинтуса уже начинает приносить свои плоды. Если даже хрустальный Эден Азар выглядит свежо и бодро на старте сезона, то это уже что-то! Правда, это всего лишь Алавес…

Мартин Брэйтуэйт единолично приносит победу Барселоне

Последние новости из стана каталонцев вынуждали пристальнее присмотреться к "кулес" в поединке против Реала из Сан-Себастьяна, который виделся неплохой проверкой этого состава на профпригодность и умение держать удар. Получилось довольно неплохо, а героем поединка неожиданно стал тот, от кого подобных подвигов ждали меньше всего. Но давайте обо всем по порядку.

Барселона все-таки сумела ожидаемо зарегистрировать летних новичков на новый сезон, не в последнюю очередь благодаря альтруизму лидеров – Пике, Альбы, Бускетса, Роберто и тд, согласившихся на снижение оклада.

"Я здесь родился и вырос. С зарплатой я сделал то, что должен был. С другими капитанами команды мы уже общались, и я знаю, что они пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков. Мы – семья!" – прокомментировал сей шаг Жерар Пике в одном из последних интервью.

Победа над крепкими басками стала дополнительным приятным бонусом как для самой Барсы, так и ее поклонников.

Из летних подписаний каталонцев Рональд Куман бросил на Сосьедад двоих – Эрик Гарсия составил дуэт с Жераром Пике в центре обороны, а Мемфис Депай появился на острие атаки. Мартин Брэйтуэйт и Антуан Гризманн поддерживали голландца с флангов, причем для обоих, особенно датчанина, эта роль далеко не нова.

Нето – Дест (Эмерсон, 71), Гарсия (Араухо, 83), Пике, Альба – Де Йонг (Роберто, 71), Бускетс (Нико, 83), Педри – Гризманн, Депай (Лангле, 90), Брэйтуэйт

"Сине-гранатовые" понеслись в атаку с первых минут. До гола Пике, отправившего мяч в сетку головой после идеальной по геометрии навеса Депая со штрафного, Барселона не реализовала два отличных момента, и оба были на счету Гризманна. Сначала "Маленький принц" едва не поразил ближний угол, нанося удар через себя, а затем после подачи с углового угодил в перекладину.

Перед самым перерывом каталонцы удвоили цифры на табло, а автором взятия ворот стало главное действующее лицо встречи – Мартин Брэйтуэйт. Полуфиналист минувшего Евро в составе сборной Дании головой четко замкнул роскошную передачу с фланга от Фрэнки де Йонга.

На 51 минуте голландец мог отдать не менее гениальный ассист на Жорди Альбу, но испанец запорол стопроцентный момент. Зато Брэйтуйэт не промазал, немного погодя расстреляв ворота после сэйва Ремиро. Разгромный и уверенный счет несколько подрасслабил хозяев Камп Ноу, что едва не вылилось в упущенное преимущество, так как подопечные Иманола Альгуасиля сумели вернуться в игру.

В эпизоде с первым взятием ворот все сделал 19-летний форвард Андер Барренечеа, стянувший на себя сразу пятерых (!) игроков в сине-гранатовых футболках, и выдавший идеальный разрезной пас на Хулена Лобете, могучим ударом расстрелявшего дальний угол. Упустил его, к слову, появившийся на замену Эмерсон, зачем-то сконцентрировавший свое внимание на зоне мяча, где и без того хватало его товарищей по команде, вместо того, чтобы держать Лобете. А спустя несколько минут шикарный гол со штрафного забил Микель Оярсабаль, вписавший свои инициалы в довольно любопытную статистику – из 14 последних реализованных штрафных на стадионе Барселоны 12 было на счету Месси, и лишь два, с учетом сего мини-шедевра от участника Евро-2020 в составе сборной Испании, другими исполнителями. Еще одним парнем, вклинившемся в этот список, был уругваец Лукас Оласа, пробивший Марк-Андре тер Штегена в ноябре 2019 года (его Сельта уступила Барсе 1:4).

Казалось, что заключительные минуты могут стать довольно напряженными для банды Кумана, но тут свое веское слово молвил, конечно же, Брэйтуэйт, выкативший мяч на пустые ворота Сержи Роберто. Многообещающее начало от каталонского клуба. Неплохо проявили себя все – и старожилы, и новички. Посмотрим, сколь часто "кулес" будут радовать своих поклонников подобными яркими перформансами по ходу этой кампании.

А что же остальные лидеры?

Поединок Атлетико с Сельтой получился довольно горячим на эмоции. Всему виной, разумеется, стычка в компенсированное ко второму тайму время. Все началось с двойного фола защитника галисийцев Уго Мальо против Луиса Суареса, который затем еще и начал что-то рьяно высказывать уругвайцу, чем спровоцировал латераля "кольчонерос" Марио Эрмосо, оттолкнувшего своего соперника. Оба участника эпизода получили по красной карточке, а еще один "соучастник" остался незамеченным арбитром Хосе Мунуэро Монтерой. В порыве эмоций и суматохе форвард "кельтов" Яго Аспас ткнул пальцем в глаз игроку "матрасников", за что постфактум получил порцию хейта и критики в интернете. Правда, затем перед Эрмосо извинился.

Что до матча, то все решил дубль Анхеля Корреа. Сначала аргентинец воспользовался передачей от Тома Лемара, совершившего неплохой забег в полуфланге, нанеся роскошный удар в правую "девять", а во втором тайме Сауль, намеревавшийся покинуть Атлетико этим летом, но пока все еще находящийся в строю, выкатил идеальный под удар своему товарищу.

Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – М. Льоренте (Ренан Лоди, 82), Коке (Триппьер, 66), Кондогбия, Лемар (Де Пауль, 65), Сауль – Корреа (Суарес, 65), Феррейра Карраско (Врсалько, 90+7)

Между делом Яго Аспас реализовал пенальти, но на нечто большее Сельта не сподобилась, хотя могла! Тот же Аспас запорол просто сумасшедший момент, когда на 80 минуте обошел Яна Облака но каким-то чудом умудрился не отправить мяч в пустые ворота. Атлетико не проигрывает в стартовом матче Примеры уже без малого 11 лет! Последняя потеря очков случилась в 2009 году. Тогда в гостях у Малаги на Ла Росаледе "индейцы" получили три безответных мяча.

Севилья не испытала ни малейших проблем с Райо Вальекано (3:0). Исход встречи предрешило удаление Люки Зидана на 16 минуте, честно признаться, довольно спорного. Да, французский вратарь откровенно схватил Уссама Идрисси за корпус, тем самым не позволив ему поразить ворота, но заслуживало ли это прямой красной – сложно сказать. Тем не менее, пенальти был назначен абсолютно по делу, а Юссеф Эн-Несири с "точки" развел Столе Димитриевски, рубившегося против Украины на Евро-2020 в составе Северной Македонии, и мяч по разным углам. Дальнейшая игра превратилась в сущую формальность.

Единственный шанс "пчел" случился на 87 минуте при счете 0:3, да и то опасный выстрел гостей в упор парировал Марко Дмитрович. Отметим более, чем удачный дебют Эрика Ламелы в майке "нервионцев". Экс-игрок Тоттенхэма отметился дублем. Умеет же Рамон Мончи реанимировать карьеры игроков и наставлять их на путь истинный!

Вильярреал обидно потерял очки с Гранадой на своем поле, тем самым продолжив свою неудачную серию – начиная с сезона-2015/16 "подводники" не могут выиграть стартовый поединок в Примере (=5-2). Кстати, в кампании-19/20 эти соперники также пересеклись в матче первого тура, выдав развеселые 4:4 на Эстадио де ла Серамика.

"Желтая субмарина" обязана была оформлять победу еще до перерыва, практически весь первый тайм провисев на воротах "насридов", но все безрезультатно. Особенно старался летний новичок Булайе Диа из Реймса, имевший как минимум два реально толковых момента, но сенегальцу все время не хватало самой малости.

Удивительно, но во второй половине встречи команда Унаи Эмери позволила сопернику перехватить инициативу, за что едва не поплатилась. Интересно, в чем была причина столь слабого тайма в исполнении Вильярреала, все-таки европейский суперкубок против Челси состоялся в прошлую среду, то бишь у действующего победителя Лиги Европы было достаточно времени для регенерации и подготовки к старту сезона в чемпионате.

Так вот, в концовке встречи вторую желтую схлопотал Хуан Фойт, заставив свою партнеров понервничать, и надо сказать, что это было не удивительно, так как соперники насобирали на двоих 40 (!) фолов и 6 желтых карточек. На 82 минуте Гранада, а точнее Хорхе Молина, запорола свой наиболее реальный шанс в матче, когда удар ветерана с лету потащил Херонимо Рулли. "Подводники" также получили возможность вырвать победу, но "парашютик" Жерара Морено вынес из пустых ворот защитник Димитри Фулькье.

Коротко об остальных:

- Мальорка и Бетис расписали результативную ничью. Брайан Моливан открыл счет в первом тайме, но "огурцы" прибавили во второй половине встречи, конвертировав преимущество в гол. Расхваленный нами в представлении претендентов на еврокубки Набиль Фекир выполнил подачу со штрафного на голову Хуанми, затем подопечные Мануэля Пеллегрини могли вырвать победу, но опасный выстрел Хосе Кальдерона потащил Маноло Рейна.

- Кадис и Леванте также решили не отставать от соперников по чемпионату, сыграв 1:1. Андалусцы вчистую проиграли первый тайм и ко общему количеству ударов (1-10), и по счету – Хосе Моралес нанес неотразимый удар со штрафного. После перерыва "желтая субмарина" перехватила инициативу, вырвав ничью на последней минуте компенсированного времени. Сработало старое футбольное правило – "не забиваешь ты, забивают тебе". Моралес мог оформлять дубль за пять минут до конца основного времени, но выйдя один на один угодил в штангу, а вскоре Альфонсо Эспино воспользовался неразберихой в штрафной и поразил ближний угол.

- Осасуна и вернувшийся в элиту Эспаньол голов не забили.

- Эльче и Атлетик Бильбао, завершавшие первый тур, расписали очередную в этом матче мировую. Ничья абсолютно по делу. О чем говорить, если обе команды на двоих разжились аж пятью ударами в створ, причем первый подобный выстрел во втором тайме случился на 90+2 минуте?! Это Тете Моренте нанес плотный удар из-за штрафной, вынудив Хулена Агиррезабала потащить игровой снаряд на угловой из-под перекладины. Таким образом, коллектив Марселино не может забить в четырех матчах Примеры кряду, что является наихудшей серией со времен Марсело Бьелсы в мае 2012 года!

Интересные факты:

- Карим Бензема в четвертый раз забил первый гол Реала в сезоне Примеры.

- Жерар Пике в игре с Сосьедадом забил свой 50-ый гол за "сине-гранатовых" во всех турнирах, тем самым став вторым защитником в истории каталонцев после нынешнего рулевого "кулес" Рональду Кумана, сумевшего покорить этот рубеж.

- Дубль Мартина Брэйтуэйта в ворота сан-себастьянского Реала позволил ему стать первым датчанином в XXI веке, отличившимся дублем в рамках Примеры.

- Юссеф Эн-Несири из Севильи открывал счет в поединках Ла Лиги в 2021 году чаще, чем кто-либо другой из игроков (8 раз, столько же у Лионеля Месси).

- Анхель Корреа отличился шесть раз в последних девяти встречах Примеры за мадридский Атлетико. Это столько же, сколько за предыдущие 49 матчей!

- Ян Облак установил новый рекорд Атлетико для футболистов его амплуа в поединке против Сельты. Игра с галисийцами стала для словенского стража ворот 304-ой в футболке "матрасников". Тем самым Облак побил предыдущий рекорд, установленный Абелем Ресино.

Гол тура:

1. Микель Оярсабаль — в ворота Барселоны (смотреть с 7:20)

2. Карим Бензема — в ворота Алавеса (смотреть с 1:51)

3. Анхель Корреа — в ворота Сельты (смотреть с 0:40)

Какой гол лучше?

Лучший игрок 1 тура:

Лучший тренер 1 тура:

Символическая сборная 1 тура:

Юмор недели

Педри отказался от отпуска после 73 поединков в минувшем сезоне во всех турнирах, и принял решение сходу начать выступления в новой кампании.

"Я – скорость!" в исполнении Мартина Брэйтуэйта

Брэйтуэйт наконец-то вышел из тени Лео Месси

Обещаем, это последний мем с датским бомбардиром:)

Искренний Агуэро

Новый сезон Ла Лиги начался

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Реал Мадрид 1 1 0 0 4 1 3 3 2 Севилья 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Барселона 1 1 0 0 4 2 2 3 4 Атлетико 1 1 0 0 2 1 1 3 5 Валенсия 1 1 0 0 1 0 1 3 6 Бетис 1 0 1 0 1 1 0 1 7 Кадис 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Леванте 1 0 1 0 1 1 0 1 9 Мальорка 1 0 1 0 1 1 0 1 10 Атлетик 1 0 1 0 0 0 0 1 11 Вильярреал 1 0 1 0 0 0 0 1 12 Гранада 1 0 1 0 0 0 0 1 13 Осасуна 1 0 1 0 0 0 0 1 14 Эльче 1 0 1 0 0 0 0 1 15 Эспаньол 1 0 1 0 0 0 0 1 16 Сельта 1 0 0 1 1 2 -1 0 17 Хетафе 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Реал Сосьедад 1 0 0 1 2 4 -2 0 19 Алавес 1 0 0 1 1 4 -3 0 20 Райо Вальекано 1 0 0 1 0 3 -3 0

Лучшие бомбардиры и ассистенты

Расписание следующего тура