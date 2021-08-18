Новое соглашение с испанским хавбеком рассчитано до лета 2027 года.
Маркос Льоренте, Атлетико
18 августа 2021, 22:44
Атлетико на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным полузащитником Маркосом Льоренте.
26-летний испанец продлил с "матрасниками" действующий контракт, который отныне будет рассчитан до лета 2027 года.
Финансовые детали сделки не уточняются.
В прошлом сезоне Маркос Льоренте провел за мадридский Атлетико 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
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