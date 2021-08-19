Испания

Футболист мадридского клуба предложил интересные варианты развития событий после ухода аргентинца.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос в очередном выпуске его семейного подкаста "Einfach mal Luppen", который он ведет вместе со своим братом Феликсом, выступающим за Унион Берлин, рассказал о своем отношении к уходу Лионеля Месси из каталонской Барселоны и его последующего присоединения ко французскому Пари Сен-Жермен.

"Возможно, в этом трансфере есть что-то хорошее и для Реала, так как наш главный соперник потерял своего лучшего футболиста. Кроме того, трансфер Месси может подарить нам еще несколько неожиданных поворотов.

Например, кто-то может прийти к нам из ПСЖ. Если бы это и вправду произошло, я бы точно не назвал уход Лионеля негативным явлением", — поделился своим мнением футболист "бланкос".

Стоит отметить, что за несколько дней до этого Тони Кроос давал интервью, в котором назвал Килиана Мбаппе "лучшим футболистом из тех, кого Реал мог бы подписать этим летом".

В это же время, лучшим футболистом в мире на данный момент Лионеля Месси игрок "галактикос" также не может назвать: "Криштиану Роналду — вот лучший игрок моей эпохи. Очевидно, что я ангажирован в этом вопросе, так как Роналду принес Реалу очень много трофеев.

Мы были с ним не только партнерами по команде, но и соседями по раздевалку, и даже по месту жительства — он жил недалеко от моего дома. Было впечатляюще видеть то, насколько он перфекционист во всех аспектах. Именно поэтому Месси лучшим я никогда не назову".

Напомним, что Реал и Барселона обыграли в своих стартовых матчах нового сезона Ла Лиги Алавес и Реал Сосьедад соответственно.