Испания

"Сине-гранатовые" сыграли вничью на выезде.

Барселона в рамках поединка второго тура чемпионата Испании отправилась в гости к Атлетику и

Баски открыли счет в дебюте второй половины игры усилиями Иньиго Мартинеса, но подопечные Кумана восстановили паритет благодаря голу Депая.

"Сине-гранатовые" так и не смогли склонить чашу весов в свою пользу, а в конце игры и вовсе остались в меньшинстве.

Атлетик — Барселона 1:1

Голы: Мунианин, 50 — Депай, 75

Атлетик: Агирресабала — Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага — Дани Гарсия (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 67), Беренгер (Морсильо, 82) — Уильямс, Муниаин (Уильямс, 76).

Барселона: Нето — Дест (Эмерсон, 82), Пике (Араухо, 31), Эрик Гарсия, Альба — Бускетс, де Йонг, Педри (Роберто, 62) — Гризманн, Брэйтуэйт (Демир, 62), Депай.

Предупреждения: Альба

Удаление: Гарсия, 90+3