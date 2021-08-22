Испания

О переходе бразильского футболиста скоро станет известно официально.

Мадридский Атлетико под завершение летней трансферной кампании решился на еще один дорогостоящий трансфер, поэтому провел переговоры с берлинской Гертой относительно трансфера ее бразильского нападающего Матеуса Куньи.

Как сообщает журналист итальянского ресурса SportItalia Руди Галетти, клубы успешно договорились о сделке, которая ранее была оценена в 30 млн евро. Теперь, ожидается дождаться официального анонса футболиста в качестве нового игрока "матрасников".

Напомним, что Кунья зимой 2020-го года перебрался в Герту из РБ Лейпциг за 18 млн евро, после чего провел 28 матчей за берлинский клуб, оформив восемь забитых мячей и семь голевых передач.

Благодаря этому Матеус в последствии попал в состав олимпийской сборной Бразилии на Играх в Токио, и с помощью трех голов и одной голевой передачи помог своей стране забрать "золото" на футбольном турнире.