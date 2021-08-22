Испания

Андалузский клуб хочет разгрузить кадровую обойму.

Уже на старте сезона главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман был вынужден столкнуться с кадровым голодом на позиции центрального нападающего в своей команде, поэтому "блаугранас" с большой долей вероятности попытаются подыскать достойную кандидатуру на данное место на футбольном поле до закрытия трансферного окна.

На помощь "сине-гранатовым" в этом вопросе может прийти андалузская Севилья, которая только недавно отметилась подписанием форварда Рафы Мира из Вулверхэмптона, и теперь намерена искусственно проредить конкуренцию на позиции центрального нападающего, где у нее могут сыграть Юссеф Эн-Несири, Мунир Эль Хаддади и все те же Рафа Мир и Люк де Йонг.

Однако, условием для возможного подписания контракта с футболистом Севильи для Барселоны будет уход Миралема Пьянича или Самуэля Умтити, что позволит клубу высвободить необходимый финансовый ресурс.

При этом, у де Йонга на руках уже имеется предложение от лондонского Вест Хэма, который хочет переманить игрока в английскую Премьер-лигу.

В прошлом сезоне форвард, у которого есть опыт работы под руководством Рональда Кумана, сыграл в 48 матчах за Севилью, однако отличился лишь девятью голами и одной голевой передачей.