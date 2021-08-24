Испания

Football.ua подводит итоги второго тура нового сезона Ла Лиги.

Испанская Ла Лига продолжает набирать обороты, с каждым туром даря нам новые и новые интриги. Очередной матчдэй подарил нам феерию в Валенсии, вымученную победу Севильи, настоящую битву между Атлетиком и Барсой на Сан Мамес и многое другое.

Результаты тура:

Двуликий Атлетик из Бильбао

Центральный поединок в туре состоялся поздним субботним вечером, и в нем мы увидели абсолютную противоположность той команде, которая в начале прошлой недели скатала скучную и безыдейную нулевку на поле аутсайдеров из Эльче.

Атлетик Б: Агиррезабала – Леке Мартинес, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага – Беренгер (Морсильо, 82), Д. Гарсия (Заррага, 82), Венседор (Весга, 67), Муниаин (Н. Уильямс, 76) – И. Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 67)

Барселона: Нето – Дест (Эмерсон, 82), Гарсия, Пике (Араухо, 31), Альба – Де Йонг, Бускетс, Педри (Роберто, 62) – Гризманн, Депай, Брэйтуэйт (Демир, 62)

На предматчевой пресс-конференции Рональд Куман не скрывал своего недовольства текущей кадровой политикой каталонского гранда, заявив, что не рассчитывает на Миралема Пьянича, Самуэля Умтити, а также разочарован ситуацией вокруг юного "кантенарос" Барселоны Илаиша Мориба.

Напомним, что все дело в продлении футболистом своего соглашения с "кулес". Сторона игрока намеревалась выбить для своего клиента повышение заработной платы, что стало камнем преткновения, а Мориба был временно отправлен в дубль. Игрок и сам активно подлил масла в огонь, выставив в Инстаграм сторис с довольно прозрачным намеком – "Тысячи слухов, и никто не знает правды!"

Сам Куман заявил: "Я общался с ним 2-3 недели назад. Это был скорее личный разговор, чем общение тренера Барселоны с игроком. Я считаю ситуацию ужасной. Ему 18 лет, он молод. У него была возможность играть за первую команду. Он — будущее клуба. И он оказался в ситуации, когда не играет. Я знаю, что Барселона хочет ему предложить. Мой совет таков: деньги – не главное. Важнее играть. Футболист и его окружение решили иначе, я разочарован". Довольно мутная история, особенно в контексте активного доверия голландского наставника молодым парням, активно подвигающимся к основной команде. Но то дела не совсем футбольные, посему мы перейдем к игре каталонцев против Бильбао. Благо, в этой встрече хватало крутых и ярких событий.

Итак, как было написано выше Атлетик предстал пред нами в абсолютно иной ипостаси. То ли причина в факторе родного Сан Мамес, впервые после начала пандемии коронавируса охотно встретившего пусть и не всех желающих, но часть из них, то ли в желании проявить себя на фоне серьезного оппонента, а может и все вместе, кто знает, однако "львы" устроили Барсе такой горячий прием, что каталонцы едва унесли ноги из Страны Басков.

Связана ли эта храбрость с уходом Лео Месси, от которого "красно-белые" прилично настрадались в последнем десятилетии, тот еще вопрос. Вполне допустимо, так как с первых минут подопечные Марселино попросту задушили соперника интенсивным прессингом, эффективное противоядие которому Барселона так и не нашла. Первые 2/3 минуты Бильбао и вовсе не выпускал гостей из их владений, бомбя вражескую штрафную многочисленными угловыми и высоко прессингуя оппонента, к слову, невероятно эффективно!

Каталонцы, игравшие в довольно стильных нежно-лиловых комплектах с бордовыми вставками и сверкающими логотипами, ответили своей вылазкой к чужим воротам. Похоже, подобные встрече с Реал Сосьедадом вспышки гениальности от Мартина Брайтвейта мы будем видеть не так часто по ходу этого сезона, а вот подобные удары по воробьям с нескольких метров, как в эпизоде на 6 минуте, когда Мемфис Депай продавил защитника на линии, выкатив мяч под расстрельный удар датчанину, намного чаще.

Компактные 4-4-2 басков при обороне позволяли эффективно сдерживать созидательных игроков соперника, а также контролировать ход игры. Да, суммарное владение Барселоны практически перевалило за 70%, вот только толку с него, если оно было стерильным, а самые опасные моменты создавал именно Атлетик?!

Будь на поле в тот вечер другая команда и у "кулес" возникли бы огромные проблемы. Во многих моментах хозяевам не хватало либо везения, либо мастерства, так что некоторые эпизоды не нашли свое отображение в статистике, хотя были чертовски опасными. Например, на 18 минуте подменяющий проходящего реабилитацию тер Штегена Нето отдал передачу прямо в ноги Сансету, но его удар заблокировали, вскоре игрок Атлетика запутался в собственных ногах и не поразил пустые ворота, затем Уильямсу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы перевести мяч под перекладину.

Парадокс, но при такой игре Барселона даже забила, причем настоящий шедевр. Рональд Араухо, заменивший поврежденного Жерара Пике еще по ходу первого тайма, решил, что в отсутствии творившего магию Лео Месси необходимо брать инициативу по части гениальных голов кому-то из оставшихся футболистов, нанеся неотразимый удар через себя, но гол был справедливо отменен из-за нарушения правил в атаке.

А вот взятие ворот хозяев в начале второй половины встречи вышло вполне легитимным. Атлетик не раз создавал остроту со стандартов по ходу, но эти звоночки остались каталонцами без внимания. Ну тогда, как говорится, получите.

Очередную подачу с углового от Икера Муниаина четко замкнул Иньиго Мартинес. Отдельный привет обороне "кулес".

Чем занимаются, к примеру, здесь Фрэнки де Йонг и Эрик Гарсия, почему они позволяют Мартинесу так легко ворваться на верховой мяч и поразить дальний угол?

Как раз из-под Гарсии и забивается гол басков. Эрик в отчетной игре – это вообще отдельная тема для разговора. Как выяснилось, незадолго до игры у испанца скончался дедушка, так что, во-первых, зачем было ставить его в состав после подобного известия при наличии пусть и теряющего на глазах доверия Клемана Лангле, все равно ведь мысли его конкурента по позиции наверняка были далеки от бойни на Сан Мамес? Во-вторых, ему и так намеревались в скором времени предоставить отдых после интенсивного лета в сборных Испании на Евро и ОИ. Так Гарсия еще и на прямое удаление в концовке нарвался, совершив откровенный фол последней надежды, срезав выбегавшего тет-а-тет с Нето Иньяки Вильямса. Мартинес со штрафного угодил в стенку, раздосадовано разводя руками после финального свистка.

Еще бы, ведь его команда вполне заслуживала победы, однако осталась лишь с одним очком в кармане. Всему "виной" первое официальное взятие ворот Мемфиса Депая в футболке Барселоны. Гол получился несколько шальным, в ближний вратарский угол, но от того не менее важным и эффектным! Более того, немного погодя голландец мог со схожей дистанции расстрелять дальний угол, но немного не попал.

Да уж, после впечатляющей победы на баскским Реалом подобное выступление с еще одной командой из этого региона выглядит куда менее радужно. Атлетик показал себя очень круто, а у Рональда Кумана есть еще много не решенных дел.

Бесшабашные левантийцы

Воскресный слот завершался поединком на Сьюдад де Валенсия, где местный Леванте принимал мадридский Реал. Можно лишь посочувствовать тем, кто решил либо вовсе не смотреть эту игру, либо ушел в мир сновидений после довольно убаюкивающего первого тайма в исполнении обеих команд.

"Лягушки" считаются одной из самых беспринципных и ярких команд Примеры вот уже несколько лет, и самое главное, что доказывают эти авансы делом. В прошлом сезоне "летучие мыши" едва не оставили без чемпионской чашки Атлетико, в течении одной недели отобрав у "матрасников" сразу четыре очка, а затем официально лишили Барселону шансов на золотые медали за несколько туров до конца (3:3). Подтвердить свой негласный статус грозы авторитетов одному из старейших клубов Испании удалось и на этот раз.

После красочного разгрома Алавеса в первом туре ожидания от выступлений Реала в новом сезоне улетели если не в стратосферу, то как минимум довольно близко к этому. "Сливочные" провели крутой поединок, а многие из критикуемых лидеров выдали отличное выступление. Тем не менее, этот Мадрид далеко не лишен слабых сторон, что и вскрыл первый мало-мальски подготовленный соперник.

Куртуа – Лукас Васкес (Карвахаль, 65), Милитао, Начо, Алаба – Вальверде (Йович, 82), Каземиро, Иско (Асенсио, 59) – Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус, 59)

Первые 45 минут чертовски напомнили предыдущий поединок против Депортиво. Команда Карло Анчелотти особо не взвинчивала темп, приберегая силы на второй тайм и создав лишь парочку полумоментов. Да, "бланкос" нанесли целых 11 выстрелов по воротам соперника в первой половине, вот только кроме взятия ворота имени Бензема-Бэйла явных голевых шансов и не было, так как большинство ударов разминались со створом.

Голевую атаку Реала пасом в полуфланг начал Давид Алаба, Карим ускакал в штрафную, качнул защитника, и выкатил мяч под расстрельный удар Гарету Бэйлу, отличившемуся в Примере за королевский клуб впервые с 22 января прошлого года, когда от его ног пострадала Унионистас Саламанка в Кубке Испании. В чемпионате же валлиец не забивал и того больше – с поединка против Вильярреала в сентябре 2019 года (дубль).

Не успели оба коллектива покинуть раздевалки, как Леванте сравнял счет спустя каких-то 30 секунд! Рохер Марти ворвался в штрафную и нанес удар, Тибо Куртуа успел сложиться и парировать его ладонью, но игровой снаряд предательски и мучительно долго для стража ворот "сливочных" закатывался в ворота.

Прошло совсем немного времени, а банда Пако Лопеса уже вела 2:1. Хосе Кампаньи удался роскошный удар с лету в самую "девятку". Чем вы их там кормили в перерыве, а, сеньор Пако?

Видя, что дела плохи Папа Карло решил освежить атаку, бросив в бой по сути всех, кто мог бы как-то усилить игру со скамейки – Асенсио, Родриго, Винисиуса, даже восстановившегося после травмы Карвахаля. Это сработало!

На 73 минуте Каземиро сделал просто гениальный пас на ход Винисиусу практически от своей штрафной, одним действием оставив в дураках игроков хозяев в полном составе. "Вини" выскочил один на один, четко отправив мяч в дальний угол. Тем не менее, левантийцы не сдавались. Подача со штрафного и Робер Пир вколачивает сферу в сетку из вратарской.

Концовка и вовсе получилась на загляденье. Леванте мог закрывать игру, но обошедший Куртуа Алехандро Кантеро умудрился угодить в штангу, и практически тут же Реал в очередной раз сравнял счет. Винисиус нанес роскошный крученый удар из штрафной в дальний угол. Эффект Анчелотти в действии, раз даже критикуемый всеми бразилец у него на глазах превращается в мощное оружие?

Реал мог и вовсе вырвать победу, но два удара в упор от Йовича (головой после подачи) и Карвахаля (добивание) парировал кипер хозяев Фернандес, вскоре получивший прямую красную карточку за игру рукой за пределами своих владений, так что в рамку пришлось вставать центрбеку "лягушек" Рубену Везу.

К счастью для Леванте, времени реализовать численное превосходство у "сливочных" практически не оставалось. Да и по такой игре во втором тайме "мыши" откровенно не заслуживали поражения. Да уж, после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана защита мадридцев выглядит их настоящей ахиллесовой пятой.

Атлетико победил в типичном для себя стиле

"Матрасники" одолели Эльче в воскресенье, и как вы думаете, с каким счетом закончилась эта игра? Правильно. Излюбленные Диего Симеоне 1:0. Во встрече с одним из главных кандидатов на вылет аргентинский специалист отошел от привычной его команде расстановке 4-4-2, сыграв по схеме 3-1-4-2, с Коке в роли связующего звена между тройкой центральных защитников и полузащитой, трансформировавшуюся в 5-3-2 при позиционной обороне.

Облак – Савич, Хименес, Кондогбия – Коке – Льоренте, Де Пауль (Триппьер, 62), Лемар (Суарес, 62), Сауль – Корреа (Ренан Лоди, 85), Феррейра Карраско

Перед игрой публике на Ванда Метрополитано был представлен чемпионский кубок, добытый "индейцами" по итогам минувшего сезона, так что Атлетико просто обязан был не ударить в грязь лицом перед своей болельщицкой торсидой.

В начале встречи и те, и другие не реализовали штрафные удары из перспективных позиций, а ближе к перерыву "кольчонерос" сумели открыть счет. Анхель Корреа просто "on fire" в начале новой кампании! Аргентинец приносит своей команде победу уже во втором туре кряду (в предыдущем, напомним, был дубль в ворота Сельты – 2:1). В контексте колеблющейся игровой формы Луиса Суареса, неоднозначно проведшего вторую половину прошлого сезона, наличие забивного товарища по амплуа под боком становится критически необходимым для "матрасников".

Отмечаем первое голевое действие Родриго де Пауля в новом клубе, выдавшего идеальный пас на ход Корреа, обошедшего вратаря и нанесшего точный удар "шведой" фактически по пустым воротам. Эффектно!

Кроме того, де Пауль впервые за 2051 день появился в стартовом составе коллектива из Примеры. Вы могли забыть, но до перехода в Удинезе он успел два года попылить на испанских полях за Валенсию.

Атлетико начинает защиту титула с двух уверенных побед, попутно отметив юбилей. Поединок с Эльче стал 100-м для "матрасников" на родном Ванда Метрополитано. Баланс игр следующий – 71% побед, 62% "сухих" матчей, 32% побед с разницей в один гол. Как говорится, не баян, а бессмертная классика.

Эрик Ламела вновь делает результат

Поединок Хетафе и Севильи получился не самым зрелищным для нейтрального зрителя. На поле было много борьбы (28 фолов на две команды) с периодически возникавшими полумоментами.

Разумеется, опаснее были "нервионцы", пусть и нанесшие меньшее количество ударов по воротам "городских" (9 против 12), но зато их соперник ни разу не попал в створ, то бишь, победу команды Хулена Лопетеги можно назвать заслуженной, пусть и несколько выстраданной.

Буну – Х. Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Рекик, 74) – Хордан (Идрисси, 67), Фернандо – Сусо (Ламела, 46), Гомес (Ракитич, 46), Родригес (Рафа Мир, 67) – Эн-Несири

Перечислять ход встречи не имеет особого смысла, поэтому выделим несколько главных эпизодов матча.

- На 33 минуте Жюль Кунде (!) не сумел замкнуть прострел от "Папу" Гомеса, катившего мяч французскому центрбеку на пустые ворота.

- В середине второго тайма кипер Хетафе Давид Сория совершил великолепный сэйв на ленточке, переведя над перекладиной хороший удар головой в исполнении Диего Карлоса.

- В концовке встречи Севилья могла повести в счете, но Юссеф Эн-Несири, воспользовавшийся ошибкой Сории на выходе и закинувший игровой снаряд за шиворот вратарю соперника, находился в положении вне игры.

- Тем не менее, гол все же состоялся. На второй добавленной ко второй половине встречи минуте из трех вышедший на замену Рафа Мир, к слову, участник минувших Олимпийских игр в составе сборной Испании, выскочил к воротам в зоне левого "инсайда", его удар в ближний угол пришелся в штангу, но на добивании тут как тут оказался Эрик Ламела.

Таким образом, у аргентинца три гола в двух стартовых турах Примеры-2021/22. Неплохо, Эрик, неплохо! Экс-игрок Тоттенхэма еще и стал первым игроком Севильи в 21 веке, добившегося подобного показателя.

Удивительная Осасуна

Изначально мы не предполагали отдельно выделять финальный поединок второго тура между Осасуной и Сельтой, однако после окончания игры в Памплоне необходимо сказать несколько слов.

В представлении аутсайдеров и твердых середняков Примеры текущего сезона мы спрогнозировали 16 место для подопечных Ягобо Аррасате по итогам кампании, но если "красные" продолжат выступать в том же духе, как в первых двух турах, то уж в серединку таблицы наверняка поднимутся.

Обе команды делают ставку на высокий и, порой, даже агрессивный прессинг и контрпрессинг. Сельта, к примеру, стала лидером Ла Лиги прошлого сезона по показателю PPDA – интенсивности прессинга. По итогам первого тура Осасуна вышла в лидеры по этой метрике согласно Understat, короче говоря, в воскресную ночь ожидалась открытая и яркая игра, но на деле все получилось несколько по-другому.

"Лос Рохильос" выглядели гораздо лучше соперника, который не нанес ни одного удара в створ ворот Серхио Эрреры. Хозяева практически в четыре раза перестреляли оппонента, создав достаточно моментов для забитого мяча, но так и не покинула газон не солоно хлебавши.

Помимо незабитым Рубеном Гарсией пенальти в начале второго тайма, который в целом был довольно активным, в самой концовке банда Аррасате могла вырывать заслуженные три очка, однако удар головой Эсекьеля Авила из вратарской потащил Матиас Дитуро, а еще один выстрел пролетел мимо дальней штанги.

Сельта откровенно отскочила, Осасуна приятно удивила! Чтобы вы не подвергали сомнениям наши комплименты в адрес памплонцев, предоставим вам показатель xG этой встречи – 2,58 – 0,08. Более, чем красноречиво!

Коротко об остальных:

- Начало тура увенчалось ничьей между Бетисом и Кадисом (1:1). Уже на девятой минуте счёт с пенальти открыл Альваро Негредо, причём со второй попытки, так как кипер "огурцов" Руи Силва, пришедший летом из стана Гранады, хоть и взял первый выстрел испанского ветерана с "точки", но заранее покинул линию ворот. Любопытно, что и второй удар Негредо наносил в тот же угол, однако на сей раз без шансов для португальского вратаря. Бетис отыгрался спустя 11 минут. Удар Эдгара Гонсалеса головой подкорректировал в ворота Хуанми.

До конца встречи обе команды создали по одному супер-шансу, но удар Томаса Аларкона лишь облизал штангу, а Серхио Каналесу наверняка будет сниться в кошмарах его промах после сэйва вратаря с нескольких метров. За такое его товарищ Набиль Фекир, совершивший блестящий сольный рейд с последующим ударом, вполне может надавать испанцу тумаков. Севильский коллектив, к слову, не проиграл Кадису ни единого домашнего матча в рамках Примеры!

- Мальорка минимально одолела Алавес на выезде (1:0). Единственный гол был забит после удаления Рубена Дуарте, грубо сфолившего на Фер Ниньо. Удивительно, но "уничтожители бобов" даже в меньшинстве могли забить, но удар Хоселу был выбит с ленточки защитниками, а соперник не простил. По иронии для Депортиво, его похоронил именно Фер Ниньо, перекинувший мяч над вратарем. Новичок элиты имеет лучшую персональную статистику в Ла Лиге лишь с двумя командами – Алавесом и Райо Вальекано (57,1% побед).

- Эспаньол и Вильярреал расписали далеко не скучную нулевку в Каталонии. Обе команды создавали по большей мере полумоменты, а у "подводников" особенно активничал Булайе Диа, однако все тщетно. "Попугайчики" были даже ближе к победе по совокупности потенциального голевых эпизодов, а гол У Лэя на последних минутах был отменен из-за игры рукой.

- Гранада и Валенсия также подхватили ничейный синдром первых двух туров нового сезона (1:1). Наставник "насридов" Роберто Морено несколько изменил расстановку своей команды в сравнении с 0:0 против Вильярреала в первом туре с 4-1-4-1 на 5-3-2. Таким образом, экс-центрбек Велеса из Сарсфилда Луис Абрам дебютировал в центре обороны, составив тройку цз с португальцем Домингосом Дуарте и испанцем Херманом Санчесом. На 16 минуте Гранаде удался отличный гол. Луис Суарес (нет-нет, не тот Суарес:)) выскочил практически на свидание с отлично проявившим себя в игре предыдущего матчдэя против Хетафе кипером Гиорги Мамардашвили, не сближаясь с ним отправив мяч в дальний угол. "Летучие мыши" бросились отыгрываться, у одного Гонсало Гэдеша было два/три отличных момента, но и соперник не отставал, в одном из эпизодов лишь чудом не попав в незащищенные ворота после неразберихи в штрафной. Тем не менее команде Хосе Бордаласа все-таки удалось сравнять счет в самой концовке. Карлос Солер второй тур кряду четко реализовал пенальти.

- Реал Сосьедад минимально одолел Райо Вальекано благодаря голу Микеля Оярсабаля с пенальти, четко отправившего мяч в противоположный от кипера Столе Димитриевски угол. Победа целиком и полностью по делу, так как сан-себастьянцы могли скорее выиграть крупнее, чем пропустить, а единственный момент "пчел" случился из-за неразберихи хозяев при угловом.

Интересные факты:

- Юсуф Демир, появившийся вместо Мартина Брэйтуэйта в поединке с Атлетиком из Бильбао, стал самым молодым иностранным игроков, дебютировавшим в Ла Лиге за Барселону после Лионеля Месси (18 лет и 80 дней).

- Мемфис Депай стал первым игроком Барселоны после Сеска Фабрегаса и Алексиса Санчеса, совершившего результативное действие в двух стартовых матчах за клуб в рамках Примеры.

- Райо Вальекано пропустил уже второй тур кряду с одиннадцатиметровой отметки. Больше, чем у любой другой команды из топ-чемпионатов на данный момент.

- Анхель Корреа забил восемь голов в последних десяти матчах за мадридский Атлетико. На один больше, чем в его предыдущих 63 играх за клуб (семь).

- Только Маркос Льоренте и Тони Кроос имеют в своем активе больше голевых передач (9) в календарном 2021 году, чем Хорхе де Фрутос из Леванте (8).

- Винисиус стал первым игроком мадридского Реала, забившим дважды после выхода на замену в рамках Ла Лиги после Чичарито, провернувшего подобный трюк во встрече с Депортиво из Ла-Коруньи в сентябре 2014 года. Кроме того, в этом сезоне бразилец отличился трижды в течении 55 минут. Чтобы забить такое же количество голов в прошлой кампании ему потребовалось…1971 минуту.

- Ассист Карима Бензема на Гарета Бэйла во встрече с Леванте стал десятым для француза на валлийца во всех турнирах. Чаще Карима любителю гольфа не ассистировал никто из действующих игроков "сливочных".

- Жерар Пике был заменен 6 раз в последних 13 матчах — столько же его меняли за предыдущие 111 поединков.



- Карлос Солер принял участие в 9 голах Валенсии (6 голов и 3 ассиста) в последних 9 играх.

Гол тура

Анхель Корреа в ворота Эльче (смотреть с 0:35)



Мемфис Депай в ворота Атлетика из Бильбао (смотреть с 01:00)



Хосе Кампанья в ворота мадридского Реала (смотреть с 0:44)



Винисиус в ворота Леванте (смотреть с 1:28)

Символическая сборная 2 тура:

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Юмор недели:

Флорентино Перес размышляет над тем, какую суперзвезду переманить в мадридский Реал.

Когда Винисиус забивает за Реал во втором матче подряд:

Насущные проблемы дизайнеров домашних комплектов Вильярреала:

Таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Севилья 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Атлетико 2 2 0 0 3 1 2 6 3 Реал Мадрид 2 1 1 0 7 4 3 4 4 Барселона 2 1 1 0 5 3 2 4 5 Валенсия 2 1 1 0 2 1 1 4 6 Мальорка 2 1 1 0 2 1 1 4 7 Реал Сосьедад 2 1 0 1 3 4 -1 3 8 Леванте 2 0 2 0 4 4 0 2 9 Бетис 2 0 2 0 2 2 0 2 10 Кадис 2 0 2 0 2 2 0 2 11 Атлетик 2 0 2 0 1 1 0 2 12 Гранада 2 0 2 0 1 1 0 2 13 Вильярреал 2 0 2 0 0 0 0 2 14 Осасуна 2 0 2 0 0 0 0 2 15 Эспаньол 2 0 2 0 0 0 0 2 16 Сельта 2 0 1 1 1 2 -1 1 17 Эльче 2 0 1 1 0 1 -1 1 18 Хетафе 2 0 0 2 0 2 -2 0 19 Алавес 2 0 0 2 1 5 -4 0 20 Райо Вальекано 2 0 0 2 0 4 -4 0