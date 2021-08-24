Испания

Представляем вашему вниманию видео всех забитых мячей минувшего тура чемпионата Испании.

Второй тур испанской Ла Лиги, который не оставил нас без сюрпризов, подошел к своему завершению.

Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура.

Видео всех голов второго тура Ла Лиги:

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2 ТУР

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2021 — 2022. Таблица после второго тура