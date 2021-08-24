Второй тур испанской Ла Лиги, который не оставил нас без сюрпризов, подошел к своему завершению.

Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура.

Видео всех голов второго тура Ла Лиги:

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2 ТУР

20 АВГУСТА 2021

22:00 Бетис Бетис 1:1 Кадис Кадис  

21 АВГУСТА 2021

18:00 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Мальорка  
20:30 Гранада Гранада 1:1 Валенсия Валенсия  
20:30 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал  
23:00 Атлетик Атлетик 1:1 Барселона Барселона  

22 АВГУСТА 2021

18:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Райо Вальекано  
20:30 Атлетико Атлетико 1:0 Эльче Эльче  
23:00 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Реал Мадрид  

23 АВГУСТА 2021

21:00 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Севилья  
23:00 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Сельта  

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2021 — 2022. Таблица после второго тура

#   24 АВГУСТА 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Севилья 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 3 1 2 6
3 Реал Мадрид 2 1 1 0 7 4 3 4
4 Барселона 2 1 1 0 5 3 2 4
5 Валенсия 2 1 1 0 2 1 1 4
6 Мальорка 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Реал Сосьедад 2 1 0 1 3 4 -1 3
8 Леванте 2 0 2 0 4 4 0 2
9 Бетис 2 0 2 0 2 2 0 2
10 Кадис 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Атлетик 2 0 2 0 1 1 0 2
12 Гранада 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Вильярреал 2 0 2 0 0 0 0 2
14 Осасуна 2 0 2 0 0 0 0 2
15 Эспаньол 2 0 2 0 0 0 0 2
16 Сельта 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Эльче 2 0 1 1 0 1 -1 1
18 Хетафе 2 0 0 2 0 2 -2 0
19 Алавес 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 Райо Вальекано 2 0 0 2 0 4 -4 0