Испания 24 августа 2021, 07:27 Видео всех голов второго тура Ла Лиги-2021/22 Представляем вашему вниманию видео всех забитых мячей минувшего тура чемпионата Испании. Гарет Бэйл и Карим Бензема, Getty Images 24 августа 2021, 07:27 Второй тур испанской Ла Лиги, который не оставил нас без сюрпризов, подошел к своему завершению. Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура. Видео всех голов второго тура Ла Лиги: ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2 ТУР 20 АВГУСТА 2021 22:00 Бетис 1:1 Кадис 21 АВГУСТА 2021 18:00 Алавес 0:1 Мальорка 20:30 Гранада 1:1 Валенсия 20:30 Эспаньол 0:0 Вильярреал 23:00 Атлетик 1:1 Барселона 22 АВГУСТА 2021 18:00 Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано 20:30 Атлетико 1:0 Эльче 23:00 Леванте 3:3 Реал Мадрид 23 АВГУСТА 2021 21:00 Хетафе 0:1 Севилья 23:00 Осасуна 0:0 Сельта ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2021 — 2022. Таблица после второго тура # 24 АВГУСТА 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Севилья 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Атлетико 2 2 0 0 3 1 2 6 3 Реал Мадрид 2 1 1 0 7 4 3 4 4 Барселона 2 1 1 0 5 3 2 4 5 Валенсия 2 1 1 0 2 1 1 4 6 Мальорка 2 1 1 0 2 1 1 4 7 Реал Сосьедад 2 1 0 1 3 4 -1 3 8 Леванте 2 0 2 0 4 4 0 2 9 Бетис 2 0 2 0 2 2 0 2 10 Кадис 2 0 2 0 2 2 0 2 11 Атлетик 2 0 2 0 1 1 0 2 12 Гранада 2 0 2 0 1 1 0 2 13 Вильярреал 2 0 2 0 0 0 0 2 14 Осасуна 2 0 2 0 0 0 0 2 15 Эспаньол 2 0 2 0 0 0 0 2 16 Сельта 2 0 1 1 1 2 -1 1 17 Эльче 2 0 1 1 0 1 -1 1 18 Хетафе 2 0 0 2 0 2 -2 0 19 Алавес 2 0 0 2 1 5 -4 0 20 Райо Вальекано 2 0 0 2 0 4 -4 0 Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте