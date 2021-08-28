Иньяки Уильямс забил единственный и победный гол.
Сельта - Атлетик, фото ФК Атлетик Бильбао
28 августа 2021, 19:57
В рамках третьего тура Атлетик отправился в гости к Сельте, где одержал победный результат.
Главным героем данного противостояния можно смело назвать Иньяки Уильямса, который стал автором единственного гола.
Сельта — Атлетик 0:1
Гол: Уильямс, 34
Сельта: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.
Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Весга, Дани Гарсия, Венседор (Саррага, 67), Вильялибре, Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 67).
Предупреждение: Мендес, Мальо — Симон.