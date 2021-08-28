В рамках третьего тура Атлетик отправился в гости к Сельте, где одержал победный результат.

Главным героем данного противостояния можно смело назвать Иньяки Уильямса, который стал автором единственного гола.

Сельта — Атлетик 0:1
Гол: Уильямс, 34

Сельта: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.

Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Весга, Дани Гарсия, Венседор (Саррага, 67), Вильялибре, Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 67).

Предупреждение: Мендес, Мальо — Симон.