Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Мадридский Атлетико в поединке третьего тура испанской Ла Лиги на своем поле встретится с Вильярреалом.

Атлетико — Вильярреал

Воскресенье, 29 августа, 23:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр встречи - Сесар Сото Градо.

В своем стремлении продолжить свой идеальный старт сезона в Ла Лиге действующий чемпион Атлетико столкнется с тяжелым испытанием, приветствуя Вильярреал, который стал одним из открытий прошлой кампании.

Подопечные Диего Симеоне уже обыграли Сельту в Виго и затем Эльче в Мадриде, чтобы подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы, в то время как "желтая субмарина" под руководством Унаи Эмери расписала две мировые, причем с не слишком именитыми соперниками в виде Гранады и Эспаньола.

Поскольку главные соперники "матрасников" Реал и Барселона уже начали терять очки, мадридцы будут стремиться продолжить свою сильную форму, чтобы оставаться на вершине чемпионской гонки.

Вильярреал в прошлом сезоне натворил шороху в Лиге Европы, завоевав трофей, но вот в Ла Лиге было лишь седьмое место и именно это место нужно улучшить, чтобы быть в еврокубках — как минимум в той же Лиге Европы. Эти амбиции были испорчены уже на старте после двух ничьих кряду, поэтому как ни сейчас, да и против такого именитого соперника, брать и прерывать неудачную серию. Что касается кадровых вопросов, то у Атлетико пока недоступен нападающий Жоау Фелиш, а также есть сомнения относительно доступности защитника Фелипе и полузащитника Эктора Эрреры. Между тем Вильярреал будет без полузащитников Сэмюеля Чуквезе и Дани Парехо, а доступность защитника Пау Торреса вызывает сомнения.

Если говорить о личных встречах, то тут минимальное преимущество на стороне Атлетико, на счету которого 15 побед, а у Вильярреала — 14. Также было зафиксировано 11 ничьих. Разница мячей также минимальна и она в пользу "матрасников" — 53:50.