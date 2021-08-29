Испания

Football.ua представляет анонс матча испанской Ла Лиги-2021/22.

В рамках третьего тура испанского национального первенства каталонская Барселона сыграет против Хетафе.

Барселона — Хетафе

Воскресенье, 29 августа, 18:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес (Астурия, Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO.

Новый сезон Ла Лиги для многих команд начался далеко не самым лучшим образом, а единственным коллективом, который на данный момент не терял очки, остается мадридский Атлетико — действующий чемпион страны. Барселона тоже могла бы похвастаться данным достижением, но у нее в календаре прошлого тура стояла гостевая игра против Атлетика, а на Сан Мамес "блаугранас" практически всегда играют одни из наиболее сложных матчей. Как итог, ничья (1:1), которая пусть и отбросила "сине-гранатовых" от лидирующей группы, но плотность в турнирной таблице позволяет закрыть глаза на этот фактор.

Ключевой вопрос перед подопечными Кумана в этом сезоне: "Есть ли жизнь после Лионеля Месси?" Стартовые поединки показали, что Барселону без аргентинца в составе начали чуть меньше опасаться соперники, поэтому год для "блаугранас" обещает стать очень непростым. Готова ли к нему команда? Точно сказать не сможет сейчас даже нидерландский наставник. Менеджмент сделал все, чтобы хоть какая-то работа на трансферном рынке в итоге было проведена, и даже сумел втиснуть приобретенных новичков в заявку уже к первым турам. Пока что, состав каталонцев только кристаллизируется.

С точки зрения "городских", для них был праздником уже тот факт, что удалось сохранить прописку в "элите" и не разменять добытую ранее восьмую строчку на место в Сегунде. Хетафе финишировал 15-м — позиция почти в два раза ниже, чем была двумя годами ранее, поэтому совершенно не удивительно, что Пепе Бордалас отправился прочь с тренерской скамьи, а на его место пришел Мичел Гонсалес, в послужном списке у которого уж слишком мало успешный примеров руководства коллективом.

Да и за счет трансферов в кризисное время Хетафе выехать не сумел. Того же Аленья приобрели из Барселоны за скромные 5 млн евро, а Якуб Янкто обошелся на 1млн евро дороже, на чем полноценную закупочную часть можно было считать исчерпанное. Все остальные футболисты пришли на правах арендного соглашения, и теперь фанаты вынуждены жить в ожидании чуда в их исполнении. В стартовых двух турах ничегоподобного не произошло — поражения от андалузской Севильи и Валенсии (дважды по 0:1).

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Рональда Кумана. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Хетафе оценивается показателем 7,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Пике, Педри, Гарсия, Фати, Ваге, Агуэро, Дембеле — Витоло, Кукурелья.