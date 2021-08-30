Испания

Сам игрок не сильно заинтересован в переезде из Испании.

После двухлетнего периода выступлений за севильский Бетис, бразильский защитник Эмерсон наконец-то добрался до каталонской Барселоны, в которую изначально и был направлен его трансфер из Атлетико Минейро по достаточно необычной схеме.

Однако, закрепиться в составе "блаугранас" 22-летнему игроку могут помешать финансовые проблемы клуба, из-за которых Барса попросту не может закрывать глаза на выгодные предложения относительно своих футболистов, даже несмотря на желание последних остаться в коллективе.

Именно этим и намерен воспользоваться лондонский Тоттенхэм в последние дни до закрытия трансферного окна, совершив повторную попытку подписать южноамериканского исполнителя.

Первое предложение "шпор" не устроило испанский клуб из-за суммы отступных, которая была ниже даже предполагаемой порталом Transfermarkt оценки в 25 млн евро.

При этом, что тогда, что сейчас, сам Эмерсон твердо стоит на позиции о том, что ему удастся закрепиться в стартовом составе, поэтому менять клуб в ближайшее время не намерен.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, представители Тоттенхэма уже прилетели в Барселону и начали вести переговоры с каталонцами и окружением игрока.

Ожидается, что предложение "шпор" может составить до 40 млн евро.