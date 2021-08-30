Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Мадридский Атлетико и андалузская Севилья подходили к третьему туру испанской Ла Лиги в статусе команд, которые за две предыдущие игры не теряли очков. Однако, "нервионцы" в субботу не смогли обыграть Эльче (1:1), а уже на следующий день "матрасникам" пришлось взывать к помощи защитника Вильяррела Аисса Манди ради того, чтобы на последней минуте компенсированного времени уйти от поражения в домашнем матче.

Обзор матча:

Атлетико — Вильярреал 2:2

Голы: Суарес, 56, Манди, 90+5 (автогол) — Тригеррос, 52, Данжума, 74

Атлетико: Облак — Триппье, Хименес (Эрмосо, 88), Савич, Эрмосо (Кондогбия, 80), Карраско (Де Пауль, 70) — Коке, Льоренте, Лемар (Кунья 80) — Корреа, Суарес (Сауль, 70).

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Данжума, 63) — Пиньо (Гаспар, 80), Тригеррос, Капу — Альберто Морено (Педраса, 63) — Диа (Коклен, 63), Жерар Морено.

Предупреждения: Корреа, Лемар, Суарес, Де Пауль — Жерар Морено, Рульи