Французский форвард продолжит карьеру в Атлетико, а нидерландский нападающий — в Барселоне.
Антуан Гризманн, Getty Images
01 сентября 2021, 02:16
Пресс-служба испанской Ла Лиги официально подтвердила, что операции по переходам форварда Барселоны Антуана Гризманна и нападающего Севильи Люка де Йонга в их новые клубы были оформлены вовремя, до закрытия трансферного окна.
Из-за перегруженной проверки всей документации руководством Ла Лиги официальное объявление трансферов задерживается.
После того, как проверка всех документов завершится, Атлетико объявит о подписании Антуана Гризманна (ожидается, что это будет аренда с правом выкупа), тогда как Барселона — о трансфере Люка де Йонга.
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