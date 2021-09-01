Испания

Французский форвард продолжит карьеру в Атлетико, а нидерландский нападающий — в Барселоне.

Пресс-служба испанской Ла Лиги официально подтвердила, что операции по переходам форварда Барселоны Антуана Гризманна и нападающего Севильи Люка де Йонга в их новые клубы были оформлены вовремя, до закрытия трансферного окна.

Из-за перегруженной проверки всей документации руководством Ла Лиги официальное объявление трансферов задерживается.

После того, как проверка всех документов завершится, Атлетико объявит о подписании Антуана Гризманна (ожидается, что это будет аренда с правом выкупа), тогда как Барселона — о трансфере Люка де Йонга.

#LaLiga no ha concedido ninguna prórroga. Las operaciones de Griezmann y De Jong han entrado en tiempo antes del cierre de LaLiga Manager. LaLiga, una vez subida la documentación, revisa la misma sobre cada una de estas operaciones. — LaLiga (@LaLiga) August 31, 2021

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