Испания

Французский форвард вернулся в мадридский гранд, за который он выступал в период с 2014 по 2019 год.

Атлетико Мадрид на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Антуана Гризманна, права на которого принадлежат Барселоне.

30-летний француз вернулся в стан "матрасников" на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

При этом Атлетико оставил за собой право обязательного выкупа футболиста на постоянной основе. По предварительной информации, мадридский клуб может выкупить Гризманна за 40 миллионов евро. Также "матрасники" будут полностью платить зарплату игроку.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 51 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 20 голами и 13 результативными передачами.

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