Испания

Форвард не имел достаточно практики по ходу прошлого сезона.

Испанская Валенсия объявила об успешном завершении переговоров с английским Лидс Юнайтед относительно трансфера ангольского нападающего Элдера Кошты.

В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей в составе "павлинов" (1512 минут), по пять раз при этом отличившись забитыми мячами и голевыми передачами.

Однако, даже с такими показателями Марсело Бьелса не стал рассчитывать на своего подопечного в новом футбольном году, поэтому испанская Валенсия относительно легко получила одобрение на передачу Кошты на правах арендного соглашения.

По возвращении из Испании, у 27-летнего исполнителя останется еще два года действующего контракта с Лидсом.