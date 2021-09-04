Испания

Защитник хочет остаться в Барселоне.

Центральный защитник каталонской Барселоны Самуэль Умтити минувшим летом стал одним из футболистов, которые попали в список потенциальных кандидатов на продажу, однако так "блаугранас" не получили по нему достойного предложения, в результате чего француз был вынужден остаться в коллективе.

Поскольку Рональд Куман фактически не рассчитывал на игрока при построении своих планов на новый сезон, положение Умтити в команде оказалось крайне невыгодным. Единственным способ исправить эту ситуацию был прямой диалог с президентом клуба Жоаном Лапортой, дабы тот в последствии повлиял на мнение нидерландского специалиста.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, на встрече с руководителем Барселоны, к которой присоединились вице-президент Рафа Юсте и директор по футболу Матеу Алемани, футболист в очередной раз подтвердил свои намерения доработать до конца контракт, рассчитанный до 2023-го года.

Умтити настаивал на своей способности и дальше обеспечивать достаточный уровень конкуренции, а в причине спада своих физических кондиций после триумфального для Франции чемпионата мира-2018 косвенно назвал виновными медперсонал клуба, который якобы не смог найти истинную причину его регулярным травмам колена.

Когда Самуэль завершил излагать свою позицию, Лапорта сказал ему, что верит его версии развития событий, а также заверил в собственной убежденности относительно того, что игрок заслуживает получить очередной шанс в клубе.

Как утверждают представители СМИ, в этот момент Умтити не смог сдержать эмоций, и заплакал под давлением обстоятельств тяжелого полилога.

При этом, президент Барселоны лишь пообещал поговорить с главным тренером команды Рональдом Куманом относительно возможности Умтити и дальше претендовать на место в стартовом составе команды, однако большая часть успеха в этом направлении будет зависеть от двух вещей: отсутствия в обозримом будущем серьезных травм у игрока, а также его усердной работы на тренировках.