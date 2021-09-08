Испания

Футболист представлен в качестве игрока "сливочных".

Мадридский Реал представил нового полузащитника Эдуардо Камавингу, который перебрался в клуб из Ренна.

Президент "сливочных" во время презентации прокомментировал подписание француза.

"Сегодня Реал приветствует молодого французского футболиста Эдуардо Камавингу. Этот футболист, я твердо уверен, продемонстрирует свой талант, свою силу и свой дух в нашем клубе. Камавинга прекрасно знает, насколько трудным был его путь. Он с детства готовился стать великим футболистом и надеть форму Реала.

Несмотря на то, что ему всего 18 лет, Камавинга стал одним из тех игроков, которых хотят подписать самые лучшие клубы в Европе. Камавинга хочет сыграть на Сантьяго Бернабеу, и мы, зная о его сильных качествах, рассчитываем на него".

Также Перес обратился к самому футболисту.

"Сегодняшний день ты никогда не забудешь, и я надеюсь, что это начало большой мадридской карьеры, полной триумфов. Ты приехал в Реал Мадрид из Ренна. Там ты дебютировал в Лиге 1 и всего в 16 лет стал первым футболистом 2002 года рождения, игравшим в одной из ведущих европейских лиг.

Ты был обладателем Кубка Франции в 2019 году, а в 17 лет и 9 месяцев вошел в историю, став самым молодым игроком, дебютировавшим за сборную Франции с 1914 года. Сегодня ты одеваешь футболку Реала. Эта команда никогда не сдается. Эдуардо, добро пожаловать в твой новый дом. Добро пожаловать в Реал Мадрид", — сказал Перес.

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