Испания

Не только к чемпионским титулам приводит Атлетико его наставник.

Мадридский Атлетико в текущее трансферное окно был не наиболее активным клубом в плане расставания со своими футболистами, однако даже на скромных продажах нападающего Николаса Ибаньеса в мексиканскую Пачуку (3 млн евро) и защитника Франциско Монтеро в турецкий Бешикташ (750 тыс. евро), "матрасникам" удалось обеспечить факт достижения внушительной суммы для своего наставника.

Аргентинский специалист Диего Симеоне возглавляет Атлетико с 2011-го года, и за этот период под его руководством клуб сумел сгенерировать 1 млрд евро доходов.

Эта сумма вывела его на абсолютную лидерскую позицию в рейтинге наставников по аналогичному показателю, в то время как у ближайшего преследователя в лице Леонарду Жардима, на данный момент возглавляющего аравийский Аль-Хиляль, набралось за тренерскую деятельность 963 млн евро.

Тройку лидеров замыкает нынешний главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо (773 млн евро).