Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Атлетико в рамках пятого тура элитного дивизиона чемпионата Испании примет на своем поле Атлетик.

Атлетико — Атлетик

Суббота, 18 сентября, 17:15. Стадион Ванде Метрополитано, Мадрид. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано.

Атлетико подходит к матчу на третьей строчке турнирной таблицы с 10 набранными баллами после трех сыгранных матчей. Сложно сказать, что подопечные Диего Симеоне уверенно начали защиту титула. К игре "матрасников" очень много вопросов, а успешные результаты, как правило, добывались с очень большими трудностями.

В прошлом туре Атлетико отправился в гости к Эспаньолу и уступал в счете вплоть до 79 минуты, когда паритет восстановил Янник-Феррейра Карраско. А Лемар на девятой компенсированной минуте вырвал три очка для своей команды. Характер и такие победы в концовке — очень сильное оружие, но в следующий раз может просто не получиться.

Атлетик, в свою очередь, тоже выдал неплохой с точки зрения результата старт сезона. Баски находятся на пятом месте с восемью набранными баллами. После двух ничейных результатов, в том числе и с Барселоной, Атлетик обыграл Сельту на выезде и Мальорку на своем поле. Команда хорошо сыграна и вполне может побороться за еврокубки в этом сезоне.

Из последних пяти матчей между командами четырежды была зафиксирована победа хозяев поля, но также имеется ничейный результат. Но как известно, баски сильнее выступают на своем поле. Все последние пять игр в Мадриде против Атлетико для них завершились поражениями. С другой стороны, все тенденции, когда-то подходят к концу.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в последних 8 выездных матчах Атлетика Бильбао на выезде.

Атлетико забивал не менее 2 голов в последних 6 домашних матчах против Атлетика Бильбао во всех соревнованиях.

Атлетико выиграл 6 из последних 7 матчей (Ла Лига).

Было забито более 2,5 голов в 6 из последних 7 игр Атлетико (Ла Лига).

Атлетико забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей (Ла Лига).