Испания

Полузащитник каталонцев обратился к фанатам клуба.

Нидерландский полузащитник каталонской Барселоны Мемфис Депай высказался о неудачном старте "сине-гранатовых" в групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов, заявив, что команда не планирует сдаваться.

"Результат матча с Баварией, конечно, разочаровывает. Нам нужно учиться на поражениях. Сейчас необходимо сплотиться, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Тем не менее я твёрдо уверен, что мы сможем побороться за все титулы. Мы — Барселона. Впереди много матчей", — цитирует Депая AS.

Напомним, Барселона была разгромлена Баварией в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

