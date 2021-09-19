Полузащитник каталонцев обратился к фанатам клуба.
Мемфис Депай. Фото Getty Images
19 сентября 2021, 12:25
Нидерландский полузащитник каталонской Барселоны Мемфис Депай высказался о неудачном старте "сине-гранатовых" в групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов, заявив, что команда не планирует сдаваться.
"Результат матча с Баварией, конечно, разочаровывает. Нам нужно учиться на поражениях. Сейчас необходимо сплотиться, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Тем не менее я твёрдо уверен, что мы сможем побороться за все титулы. Мы — Барселона. Впереди много матчей", — цитирует Депая AS.
Напомним, Барселона была разгромлена Баварией в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.