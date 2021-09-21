Испания

"Матрасники" 17 матчей кряду оставляли свои ворот в неприкосновенности против "синих", но данная тенденция прервалась.

В поединке шестого тура испанской Ла Лиги Хетафе принимает на своем поле действующего чемпиона страны — мадридский Атлетико.

После первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев, что стало возможным благодаря голу Стефана Митровича на 45-й минуте.

Таким образом, 31-летний серб стал первым футболистом Хетафе с ноября 2011 года, которому удалось отметиться забитым мячом в ворота Атлетико в рамках чемпионата Испании.

В последний раз таким мог похвастаться Диего Кастро, после чего Хетафе не забивал Атлетико 17 поединков кряду (1582 минут).

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