"Матрасники" 17 матчей кряду оставляли свои ворот в неприкосновенности против "синих", но данная тенденция прервалась.
Стефан Митрович после гола в ворота Атлетико, Getty Images
21 сентября 2021, 21:50
В поединке шестого тура испанской Ла Лиги Хетафе принимает на своем поле действующего чемпиона страны — мадридский Атлетико.
После первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев, что стало возможным благодаря голу Стефана Митровича на 45-й минуте.
Таким образом, 31-летний серб стал первым футболистом Хетафе с ноября 2011 года, которому удалось отметиться забитым мячом в ворота Атлетико в рамках чемпионата Испании.
В последний раз таким мог похвастаться Диего Кастро, после чего Хетафе не забивал Атлетико 17 поединков кряду (1582 минут).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.