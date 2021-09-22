Испания

Французский форвард столкнулся с трудностями адаптации в новом-старом клубе.

Обратный трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из каталонской Барселоны в мадридский Атлетико в последние часы до закрытия летнего окна переходов стал одним из наиболее быстро оформленных и неожиданных переходов в минувшее трансферное окно.

Однако, заиграть на полную своих возможностей не удалось даже некогда явному лидеру атак "матрасников", благодаря чему он летом 2019-го и заслужил переход в стан "блаугранас".

Сыгранный накануне ним и командой Диего Симеоне гостевой в рамках матч шестого тура испанской Ла Лиги против Хетафе лишь подтвердил тот факт, что француз находится в далеких от оптимальных кондициях.

Антуан вышел в стартовом составе Атлетико, однако за 55 сыгранных минут так и не смог проявить себя должным образом. Вердикт аргентинского наставника был прост — замена Гризманна на Матеуса Кунью, что автоматически прибавило к счетчику личной статистики французского форварда еще один матч без результативных действий.

Всего подобных, с момента трансфера, набралось уже четыре или же — 214 минут игрового времени.

Для того, чтобы исправить ситуацию Гризманн может получить шанс уже в ближайшей гостевой игре против Алавеса.