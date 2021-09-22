Испания

Наставник отреагировал на появившиеся слухи.

Амстердамский Аякс на внутренней арене в новом сезоне демонстрирует футбол на уровень выше, чем все его преследователи в турнирной таблице, поэтому очевидным образом к наставнику "Божьих сыновей" Эрику тен Хагу начали присматриваться клубы из более статусных состязаний. В том числе, в этот список вошла и каталонская Барселона.

"Блаугранас" на старте нового футбольного года не может выдать даже полноценной серии из успешных матчей, поэтому результаты работы Рональда Кумана все чаще становятся жертвами суровой критики болельщиков и местной прессы.

В этом контексте смена одного нидерландского специалиста на его соотечественника выглядит весьма правдоподобной догадкой представителей СМИ, а за комментариями относительно возможности подобного трансфера они отправились непосредственно к главному тренеру Аякса, перед началом игры его команды против Фортуны Ситтард (5:0) в чемпионате Нидерландов.

Тен Хаг ответил следующим образом: "У нас есть дела с Аяксом", после чего диалог был завершен.

Отметим, что в очередной раз пытаться исправить ситуацию команда Рональда Кумана будет в гостевой игре против Кадиса.