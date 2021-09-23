Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Вильярреал в домашних стенах оказался сильнее Эльче (4:1).

В первые 20 минут команды обменялись любезностями. У "желтой субмарины" отличился Пино, а у гостей забил Мохика. Но на перерыв Вильярреал ушел ведя в счете — гол на счету Тригероса.

Второй тайм выдался менее продуктивным, нежели первый. Гости старались атаковать, но их усилия не были вознаграждены. За то Вильярреал забил третий и четвертые мячи. Авторы голов Груневелд и Альберто Морено.

Вильярреал - Эльче 4:1

Голы: Пино, 5, Тригерос, 39, Груневелд, 60, А. Морено, 90+4 — Мохика, 19

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Коклен, 75), Пино (Мойсес Гомес, 53), Пако Алькасер (Диа, 75), Данджума (Альберто Морено, 86).

Эльче: Касилья, Барраган (Милья, 82), Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан, Марконе (Гути, 64), Фидель (Пасторе, 64), Гумбау (Маскарель, 64), Лукас Перес (Бенедетто, 69), Каррильо.

Предупреждения: Педраса, Фидель, Диего Гонсалес.