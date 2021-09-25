Испания

Наставник Реала планирует предоставить украинскому голкиперу игровое время.

Звездный вратарь Тибо Куртуа является бесспорным первым номером мадридского Реала, из-за чего Андрей Лунин вынужден довольствоваться статусом запасного голкипера и испытывать недостаток игровой практики.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти затронул данную тему и рассказал о своих ближайших планах на 22-летнего украинца.

"Вратарская позиция уникальна, но у нас есть очень сильный юноша Андрей Лунин, и мы планируем дать ему определенное количество минут на поле. Не знаю, когда именно это произойдет, но он заслуживает играть — скоро он получит свой шанс", — приводит слова Карло Анчелотти Managing Madrid.

Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного официального матча за Реал. В прошлой же кампании на счету украинца были всего 120 минут в одном поединке Кубка Испании против Алькояно, в котором "сливочные" потерпели поражение в дополнительное время (1:2).

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