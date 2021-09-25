Испания

Football.ua представляет анонс 7-го тура Ла Лиги между Реалом и Вильярреалом.

Седьмой тур испанской Ла Лиги завершит свою субботнюю часть поединком в Мадриде, где местный Реал намерен добыть очередную домашнюю победу в сезоне, а его соперник в лице Вильярреала попытается не упустить беспроигрышную серию из уже пяти матчей кряду.

Реал Мадрид — Вильярреал

Суббота, 25 сентября, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Коллектив Карло Анчелотти посреди следующей недели будет проводить домашний матч против молдавского Шерифа в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому есть все сомнения полагать, что мысли футболистов "королевского" клуба сосредоточены именно на еврокубковой игре, какими бы коварными подопечные Юрия Вернидуба на фоне победы над донецким Шахтером (2:0) не казались. Реалу предстоит провести поединок на внутренней арене против действующего обладателя трофея Лиги Европы УЕФА, и это будет куда более интересным мероприятием для "галактикос", с учетом их лидерства в турнирной таблице, а также регулярным давлением со стороны соседей по городу в лице мадридского Атлетико.

Что же касается "желтой субмарины", то тут пройти мимо того факта, что подопечные Унаи Эмери в новом сезоне еще никому не проигрывали, будет попросту невозможно. Вот только семь очков за пять сыгранных матчей стал на фоне такой серии было явно добычей не того уровня, на что мог рассчитывать Вильярреал. Четыре ничьих на старте, но лишь одна из них была добыта в матче против соперников высокого ранга — Атлетико (2:2), проигранный лондонскому Челси Суперкубок УЕФА — все это будет давить на команду Эмери ровно с такой же силой, как и предстоящий очередной матч против Манчестер Юнайтед в еврокубках. Два больших испытания за неделю. Не лишком ли много для команды, которая лишь с Эльче не познала проблем (4:1)?

История противостояний:

Всего матчей: 44 (26 побед Реала Мадрид, 14 ничьих, 4 победы Вильярреала);

На поле Реала Мадрид: 22 матча (16 побед Реала Мадрид, 5 ничьих, 1 победа Вильярреала);

Разница забитых и пропущенных голов: 91-43 в пользу Реала Мадрид;

Самый результативный матч: победа Реала Мадрид 6:2 (2010).