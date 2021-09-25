Испания

Команды обменялись забитыми мячами по ходу встречи.

Завершился поединок седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Валенсия принимала на своем поле Атлетик.

Казалось, что победителя данного противостояния определит единственный гол на 69-й минуте, автором которого стал Иньиго Мартинес, однако в компенсированное время Андре Маркос откликнулся на передачу Гонсалу Гедеша и спас для "летучих мышей" домашнюю ничью.

Стоит отметить, что на 82-й минуте Валенсия осталась в меньшинстве ввиду удаления Макси Лопеса, поэтому данный результат хозяева могут считать для себя как минимум удовлетворительным.

Валенсия — Атлетик 1:1

Голы: Андре Маркос, 90+5 — Иньиго Мартинес, 69

Валенсия: Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Тони Лато (Хесус Васкес, 70), Муса (Джейсон, 83), Гильямон, Васс (Вальехо, 84), Гедеш, Макси Гомес, Дуро (Андре Маркос, 70).

Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Де Маркос, 53), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 79), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 56).

Предупреждения: Макси Гомес, Гильямон, Джейсон, Вальехо - Дани Гарсия, Беренгер.

Удаление: Макси Гомес, 82.