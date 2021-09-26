Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Реал Бетис в домашних стенах переиграл Хетафе со счетом

Как и первый тайм, так и второй выдался полностью за Бетисом. Счет открыл форвард клуба Виллиан Жозе на 14 минуте игры после шикарной передачи от Набиля Фекира.

Во втором тайме забил все тот же Жозе. На сей раз он воспользовался неуверенной игрой защитников и отправил мяч в пустые ворота после отскока.

Бетис - Хетафе 2:0

Голы: Виллиан Жозе, 14, 55

Бетис: Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Каналес (Родри, 46), Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 72), Виллиан Жозе (Иглесиас, 65), Фекир.

Хетафе: Сория, Иглесиас (Мата, 69), Митрович (Сандро Рамирес, 46), Джене, Куэнка, Оливера, Тимор, Максимович (Суарес, 42), Флорентину, Унал (Поведа, 70), Масиас (Сильва, 46).

Предупреждения: Тимор, Сандро Рамирес, Вильям Карвалью.