Испания

Каталонцы хотят повторить успешный опыт трансфера Педри.

Текущее финансовое положение клуба заставляет каталонскую Барселону обращать более пристальное внимание на рынок подрастающих футболистов, стараясь делать предложения по ним до того момента, как их прогресс становится отчетливо заметным для всего футбольного мира.

"Блаугранас" в схожей манере сумели заполучить тогдашнего полузащитника Лас-Пальмаса Педри, который сходу стал одним из ключевых исполнителей команды в своем дебютном сезоне на Камп Ноу.

Учитывая положительный опыт переговоров с клубом из Сегунды, Барселона в ближайшем будущем намерена вновь обраться к руководству Лас-Пальмаса, а на этот раз ее заинтересовала кандидатура 17-летнего полузащитника Альберто Молейро.

Футболист выступает за одну из юношеских команд своего клуба, в новом сезоне Ла Лиги 2 отметившись одним голом в пяти сыгранных поединках.

Также, Молейро был заигран за основную команду Лас-Пальмаса в матчах Сегунды.

Ориентировочно, Барселона готова отдать за него сумму, аналогичную выплатам за Педри — около 7,5 млн евро.