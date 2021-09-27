Испания

Клуб переживает непростые времена.

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Бетис в домашних стенах добыл уверенную победу над Хетафе (2:0).

Для Хетафе это поражение стало седьмым подряд в чемпионате. Они идут на последнем месте в турнирной таблице с 0 в графе набранных очков.

Это первый такой случай в чемпионате Испании за последние 25 лет. Ранее с семи поражений чемпионат начинали Эстремадура в 1996 году, Сарагоса в 1952 и Расинг в 1929-м.

На данный момент команду возглавляет 58-летний Мичел Гонсалес, который встал у руля летом 2021 года.

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