Испания

Опубликованы новые данные из регламентных документов.

Одной из многочисленных, однако наиболее весомой, причиной ухода Лионеля Месси из каталонской Барселоны в минувшее летнее трансферное окно называлась необходимость "блаугранас" сбалансировать свои расходы на содержание клуба.

Однако, даже испанские журналисты испытали удивление, когда узнали об остановленных лимитах на выплату заработных плат футболистам и тренерскому штабу, которые часто называют просто "потолком зарплат".

Из опубликованных Cope сведений, следует, что Барселона оказалась в числе команд, которые наиболее сильно пострадали от финансовых ограничений.

"Блаугранас" получили новую величину лимита на уровне 97 млн евро за сезон, что почти в 3,6 раз меньше, чем было доступно им годом ранее (347 млн евро).

В то же самое время, главному конкуренту Барсы по внутренней арене, мадридскому Реалу, увеличили потолок зарплат почти в два раза: с 473 млн евро до 739 млн евро.

Положительную динамику, по сравнению с прошлым годом, можем наблюдать также и у Севильи, Вильярреала, Реала Сосьедад, Атлетика, Эспаньола, Бетиса, Эльче, Райо Вальекано, Алавеса, Осасуны, Мальорки, Хетафе и Кадиса.

Туго с финансами будет в этом году у Валенсии (урезание с 93 до 30 млн евро), в то время как мадридский Атлетико также испытает определенные финансовые трудности (217 млн евро превратились в более скромные 171 млн евро).